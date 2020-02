Ile Maurice: Journée mondiale - «Le scoutisme a rendu notre famille encore plus unie»

Une passion pour le scoutisme qui s'est transmise de génération en génération. Pour la famille Tuyau, c'est évident qu'ils ont le scoutisme dans le sang : ils sont 12, grandsparents, enfants et petits-enfants, à être scouts. Lysie, 60 ans, et Jean-Claude Tuyau, 67 ans, sont les doyens de cette famille élargie.

Tout commence quand Lysie Tuyau rejoint la grande famille des scouts en 1968. «C'est à l'âge de huit ans que j'ai rejoint les louveteaux du groupe 1st Lower de Notre Dame de Lourdes à Rose-Hill. Une aventure dont j'avais tant rêvé», nous confie cette habitante de Roches-Brunes. De louveteau à scout et cheftaine, Lysie Tuyau grimpe les échelons pour devenir responsable de la région Lower Plaines-Wilhems/ Rivière-Noire.

C'est bien après qu'elle rencontre Jean-Claude, qui deviendra son époux. «Jean-Claude a été scout aussi, mais ce n'est pas au sein du groupe que je l'ai rencontré», souligne-t-elle. «Il a rejoint la famille des scouts lorsqu'il avait 14 ans et il l'a quittée après une vingtaine d'années pour rejoindre la force policière, mais cela arrive qu'il vienne nous aider lors des journées d'activités.»

Quelques années après s'être unie à Jean Claude, Lysie donne naissance à trois enfants, Nicolas, Noam et Nora Moorogen, âgés désormais de 39, 38 et 35 ans respectivement. Débordée par son rôle de mère et son job de chargée de marketing, Lysie Tuyau met un frein à son implication dans le scoutisme, mais elle reprendra vite au pas de course. De plus, depuis leur très jeune âge, ses enfants ont vite été dans le bain. Lysie Tuyau ne changerait ce train de vie pour rien au monde. «Vivre cette aventure avec ma famille est une expérience formidable», se confie-t-elle, émue. «Le scoutisme est déjà une grande famille mais avoir ses proches à ses côtés dans ces moments me comble de joie. Comme toutes les familles nous avons nos soucis. Mais lorsqu'on se retrouve pour les activités, nous oublions tout. Le scoutisme nous unit davantage.»

Les trois enfants de Lysie Tuyau ont emprunté le même chemin de vie que leur mère. Lorsqu'ils ont atteint l'âge d'intégrer le scoutisme, ils l'ont fait sans hésiter. «C'est une évidence pour nous!» s'exclame Nicolas, le fils aîné de Lysie Tuyau. «La grande famille des scouts est notre deuxième famille, nous avons tous grandi parmi eux.»

Au fil du temps, chaque enfant a construit son avenir et bâti son propre foyer et cela a coulé de source que les petits-enfants suivent les traces de leur grand-mère. Lysie Tuyau a au total cinq petitsenfants qui ont intégré la famille des scouts. Les enfants de Nicolas Tuyau, Gregory et Gabrielle, âgés de 15 et 10 ans; Noan et Nolana, enfants de Noam Tuyau, âgés de 14 et 11 ans respectivement ; et Jérémy Mooroogen, 15 ans, fils de Nora Mooroogen. Son petit frère d'un an, Jaiden, suivra sûrement ses traces. Les belles-filles et le gendre de Lysie Tuyau, Isabelle, 39 ans, épouse de Nicolas, Véronique, épouse de Noam, et Brian Mooroogen, époux de Nora, sont également de la partie. Nicolas Tuyau avoue qu'ils ne passent pas inaperçus. «Une famille de trois générations impliquées dans le scoutisme attire beaucoup de regards», nous confie-t-il. «Sans compter que j'ai encore des neveux qui sont engagés!»