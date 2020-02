Soudan: Al-Burhan - Nous voulons un consensus national incluant tous les Soudanais

Le chef du Conseil souverain de transition, le lieutenant-général, Abdul Fattah Al-Burhan a souligné l'importance de parvenir à un accord et à un consensus national qui inclut tous les Soudanais et garantit la paix et la stabilité dans le pays.

Cela s'est produit lorsque Al-Burhan a rencontré à Juba la délégation gouvernementale de négociations et les membres de la délégation des Forces de liberté et de changement et les experts soutenant les négociations de paix.

Al-Burhan a félicité les dirigeants de l'État du Soudan du Sud d'avoir atteint un consensus national et de parvenir à la paix grâce à une volonté nationale sincère et aux concessions faites par les parties sudistes, le gouvernement et l'opposition pour la paix.

Il a ajouté que le Soudan tira parti de la réalisation de la paix et la stabilité dans le Soudan du Sud.

Le Président du Conseil de la souveraineté a remercié les membres de la délégation de négociation pour leurs efforts visant à instaurer la paix.

Il a exprimé l'espoir que la paix sera bientôt réalisée au Soudan.