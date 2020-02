Sénégal: 16 institutions et 28 exposants sénégalais au SIA de Paris

- Le Sénégal participe à la 57ème édition du Salon international de l'Agriculture de Paris dont la cérémonie d'ouverture officielle a été présidée ce samedi par le chef de l'Etat français Emmanuel Macron au Parc des expositions de Versailles, en présence d'une foule nombreuse, a constaté l'APS.

"Nous avons une délégation composée de 28 exposants et de 16 institutions aussi bien dans le domaine de l'Agriculture que dans celui dans l'Elevage", a expliqué Abdoulaye, Diop commissaire de la participation sénégalaise pour le compte de l'Union nationale des chambres de commerce d'industrie et d'agriculture du Sénégal (UNCCIAS).

"Toutes les structures d'encadrement et d'accompagnement des secteurs agricole et élevage sont représentés. Parmi les 28 exposants, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Les opératrices et actrices du monde rural sont bien représentées", a ajouté Dr Ibrahima Mendy commissaire du stand sénégalais pour le compte du Ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural.

La délégation sénégalaise est conduite par le ministre de l'Agriculture, Pr Moussa Baldé. Le ministre de l'Environnement Abdou Karim Sall, des députés, des Hauts conseillers, des directeurs généraux, des chefs de projets, ainsi que des opérateurs économiques et actrices de développement à la base font aussi partie de la délégation.

Ouvert du 22 février au 1er mars 2020, le Salon international de l'agriculture de Paris met l'accent sur quatre thèmes majeurs que sont l'Élevage et ses Filières, les Produits des Régions de France, d'Outre-Mer et du Monde, les Cultures et Filières végétales, Jardin et Potager, les Services et Métiers de l'agriculture.

Axé sur le thème général "L'Agriculture vous tend les bras", le SIA réunit des éleveurs, producteurs, représentants d'organisations et syndicats professionnels, de ministères et organismes publics ou encore d'instituts de recherche.

Toutes ces composantes visent à présenter les différentes facettes du secteur agricole et agroalimentaire, leurs évolutions et leurs perspectives.

Le Sénégal a axé sa participation sur le thème "Au Sénégal l'Agriculture cultive l'émergence".