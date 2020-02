Togo: Chantal Yawa TSEGAN a voté pour deux raisons

L'assemblée nationale et reconnue comme la représentation nationale en laquelle tous les togolais se reconnaissent, peu importe leurs bords politiques respectifs. En votant ce samedi, le numéro 1 de cette institution, malgré son statut de militante très active de UNIR (Union pour la République), s'est plus préoccupée du TOGO que de la victoire au KO de son candidat Faure Essozimna GNASSINGBE. Et au-delà de tout, elle a fait savoir ce que lui représente vraiment ce scrutin important

C'est au centre de recensement et de vote (CVR) de l'Ecole Primaire et Publique de Kpélé-Agavé (préfecture de Kpélé dans la région des Plateaux) que Chantal Yawa Djigbondi TSEGAN a voté ce samedi pour le compte du premier tour du scrutin présidentiel.

« Nous venons d'accomplir notre devoir de citoyenne. Avant tout rendons grâce à Dieu de la merveilleuse période de campagne que nous avons connue. C'était vraiment une période brassage entre les togolais et les candidats ont sillonné tout le territoire national pour faire passer leurs messages aux populations. Nous pensons que c'est le jour du dénouement », a déclaré Mme TSEGAN.

Conformément à la Constitution togolaise, les résultats définitifs du vote de ce samedi constitueront un mandat de cinq pour celui qui sera déclaré élu. Puisqu'il n'y a aucune femme parmi les candidats, l'heureux gagnant présidera donc à la destinée du Togo à compter de cette année 2020 jusqu'à 2025. La présidente de l'Assemblée nationale en voit un enjeu au-delà de la simple introduction du bulletin de vote dans l'urne.

« Ce vote représente pour moi une étape majeure et stratégique dans la marche de notre pays vers des jours plus heureux avec une plus grande prospérité pour chacun de nos concitoyens. C'est un jour de grand enjeu et nous espérons que le Togo va sortir gagnant », a laissé entendre la présidente de l'Assemblée Nationale.

Depuis le 06 février et ce jusqu'à la fin de la campagne jeudi nuit, Chantal Yawa TSEGAN a inlassablement battu campagne pour son champion. Les populations de Kpélé avaient bien manifesté leur soutient à Faure GNASSINGBE lors de son meeting chez elles. Ce fut un soutien qui avait bien rassuré le candidat au point où ses premières déclarations étaient qu'il savait qu'il venait de faire un pas de plus vers sa victoire.