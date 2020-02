Afrique: Coronavirus - Le chef de l'OMS appelle l'Afrique à se préparer

Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé samedi l'Afrique à se préparer à la propagation éventuelle de l'épidémie de nouveau coronavirus (COVID-19) sur ce continent.

« Notre plus grande préoccupation reste le potentiel de propagation de COVID-19 dans les pays où les systèmes de santé sont plus faibles », a déclaré Dr Tedros lors d'une réunion ministérielle d'urgence sur ce virus organisé par l'Union africaine et les Centres pour la prévention et le contrôle des maladies d'Afrique. « Nous travaillons dur pour préparer les pays africains à l'arrivée potentielle du virus ».

« Les signes croissants de transmission en dehors de la Chine (d'où est partie la maladie) montrent que la fenêtre d'opportunité que nous avons pour contenir ce virus se rétrécit. Nous appelons tous les pays à investir d'urgence dans la préparation », a-t-il ajouté.

La Chine a désormais notifié 75.569 cas à l'OMS, dont 2.239 décès, a-t-il précisé. Les données de la Chine continuent de montrer une baisse du nombre de nouveaux cas. « C'est une bonne nouvelle, mais elle doit être interprétée avec beaucoup de prudence. Il est beaucoup trop tôt pour faire des prédictions sur cette épidémie », a déclaré le chef de l'OMS.

En dehors de la Chine, il y a maintenant 1.200 cas dans 26 pays, avec 8 décès. Il y a un cas confirmé sur le continent africain, en Egypte. Plusieurs pays africains ont testé des cas suspects de COVID-19, mais ils ont été négatifs.

Dr Tedros a déclaré que l'OMS était préoccupée par l'augmentation des cas en Iran (18 cas et 4 décès) et par les cas signalés en Corée du Sud et en Italie.

Des experts internationaux à Wuhan

Une équipe d'experts internationaux dirigée par l'OMS, qui se trouve en Chine depuis la semaine passée, s'est rendue ce samedi à Wuhan (Chine), l'épicentre de l'épidémie.

« Avec chaque jour qui passe, nous en savons un peu plus sur ce virus et la maladie qu'il provoque », a dit le chef de l'OMS.

On sait ainsi que plus de 80% des patients ont une maladie bénigne et se rétablissent. Mais les autres 20% des patients souffrent d'une maladie grave ou critique, et ont besoin de soins intensifs.

Dans 2% des cas signalés, le virus est mortel et le risque de décès augmente avec l'âge du patient et les problèmes de santé sous-jacents. On constate relativement peu de cas chez les enfants.

L'OMS a identifié 13 pays prioritaires en Afrique en raison de leurs liens directs avec la Chine ou de leur volume élevé de voyages avec la Chine. Un nombre croissant de pays africains sont désormais en mesure de tester le COVID-19 avec des kits de test de laboratoire fournis par l'OMS, contre un seul il y a seulement quelques semaines, a précisé Dr Tedros.

Certains pays d'Afrique, notamment la République démocratique du Congo (RDC), tirent également parti des capacités qu'ils ont accumulées pour tester le virus Ebola, pour tester le COVID-19, s'est-il félicité.

L'OMS a également expédié plus de 30.000 ensembles d'équipements de protection individuelle dans plusieurs pays d'Afrique et est prête à expédier près de 60.000 ensembles supplémentaires dans 19 pays au cours des prochaines semaines.

Au cours du mois dernier, environ 11.000 agents de santé africains ont été formés à l'aide des cours en ligne de l'OMS sur le COVID-19, qui sont disponibles gratuitement en anglais, en français et dans d'autres langues sur OpenWHO.org.

« Nous fournissons également des conseils aux pays sur la manière de procéder au dépistage, aux tests, à la recherche des contacts et au traitement », a expliqué le chef de l'OMS.