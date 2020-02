Cameroun: Concert - David K, dix ans de carrière

L'artiste gospel qui sera entouré d'aînés tels que Queen Eteme, Donny Elwood et Odile Ngaska promet le show le 21 février à Canal Olympia de Yaoundé.

«Sing for change ». Ainsi s'intitule le concert de célébration des 10 ans d'expérience artistique du chanteur gospel David K. l'événement qui aura lieu le 21 février prochain dès 17h à Yaoundé connaîtra la présence en « chair et en voix » de plusieurs artistes de renom tels que Queen Eteme, Donny Elwood, Odile Ngaska et le jeune percutant Locko.

Le spectacle de musique aura lieu à la salle Canal Olympia de Yaoundé. C'est sous la bannière de la reconnaissance et du partage que l'artiste aborde ses dix années de carrière.

Face à la presse mercredi dernier à Yaoundé, David K qui a également centré son concert sur le changement, a expliqué qu'il est temps que les chrétiens sortent de la religiosité et proposent des solutions concrètes qui peuvent véritablement changer et aider les uns et les autres au-delà des prières et des louanges.

A 33 ans, David K, auteur-compositeur et interprète, promoteur culturel et de projets sociaux, fondateur de l'association « Hope and Life » et cofondateur du groupe « Redak », veut marquer le coup pour célébrer en musique sa décennie dans cet univers riche et varié.