Afrique de l'Ouest: Cinquième édition du Festival à Sahel ouvert - Le Faso, un modèle de développement par la culture

Après trois jours de festivités, la cinquième édition du Festival à Sahel ouvert (Faso) a pris fin, le dimanche 16 février, à Mboumba (département de Podor). L'événement, célébrant cette année ses dix ans, a été marqué par les prestations majestueuses des têtes d'affiche. Baba Maal et Wasis Diop ont fait vibrer la scène aux côtés des artistes Ilam et Titi.

Quand on quitte le centre du village, il faut faire à peine un kilomètre à pied pour rallier le podium, construit sur un espace lunaire. Après son inauguration en 2018, l'infrastructure a été choisie pour accueillir l'ouverture de la cinquième édition du Festival à Sahel ouvert (Faso).

En cette soirée de vendredi 14 février, la nuit est étoilée certes, mais Mboumba, localité située au nord du Sénégal (Podor, région de Saint-Louis), peine encore à s'extirper des «griffes» de l'obscurité. Tout est sombre ou presque.

Le long des rues, l'éclairage public est défectueux. Les lampadaires tardent encore à s'allumer. Difficile pour les visiteurs de slalomer entre les amas de gravats éparpillés çà et là, pour se frayer un chemin au milieu de ce désordre.

À cause des travaux sur la route nationale 2, accéder au site aménagé pour la cérémonie d'ouverture du Faso relève d'un vrai parcours du combattant. Cependant, rien ne semble entamer l'ardeur des festivaliers. Certains ont bravé près de 600 kilomètres séparant la capitale, Dakar, à ces confins du pays.

Cette année encore, la commune a changé de visage, le temps de ces trois jours. Les vastes espaces sablonneux du village ont reçu des coups de balai. Les habitants ont ouvert leurs maisons aux festivaliers. Dans un élan d'altruisme et de partage, certains ont même renoncé à leurs lits pour les céder aux hôtes.

L'enthousiasme et la joie sont contagieux dans cette partie du Fouta. Il suffit d'y mettre les pieds pour sentir ce contraste existant entre les villes et les campagnes. À Mboumba, il n'y a ni auberge ni hôtel encore moins de restaurant. Les festivaliers sont accueillis directement par les autochtones.

«Le festival a changé beaucoup de choses ici. Au regard de son importance, on aurait aimé qu'il ait lieu tous les ans», plaide Fama Demba Sy, très heureuse de s'occuper d'un groupe qui a élu domicile chez elle, le temps de l'événement.

Lancé en 2010, le Faso a permis, au fil des années, à la localité de s'ouvrir au monde, tout en bâtissant une véritable chaîne locale de solidarité.

C'est d'ailleurs l'un des secrets du succès de ce rendez-vous culturel et de communion devenu incontournable. Le Faso, comme le rappelle son directeur artistique, Xavier Simonin, est devenu un modèle de développement par la culture.

C'est l'un des rares événements culturels périodiques à ne pas bénéficier d'une subvention du ministère de la Culture et de la Communication.

Pourtant, depuis dix ans, il œuvre sans cesse pour le développement économique et social de Mboumba à travers des activités comme la préservation de l'environnement, la formation des jeunes, des campagnes de sensibilisation contre certaines maladies, des consultations médicales gratuites.

L'appropriation de cette manifestation par les populations est une réalité, avec une réelle implication de ces dernières dans les projets de développement. Pour cette édition, l'association Globe, initiatrice du Faso, célèbre une décennie d'engagement permettant l'accès à la culture en «grande ruralité».

L'anniversaire est fêté en grande pompe avec une belle programmation artistique, réunissant des générations de musiciens et des musiques différentes. La prouesse réussie par les organisateurs en décrochant deux géants de la musique, Wasis Diop et Baba Maal, a permis de donner un cachet exceptionnel à l'édition de cette année.

Wasis et Ilam en lever de rideau

Tête d'affiche de la cinquième édition du Festival à Sahel ouvert, Wasis Diop, premier à passer devant le public, vendredi 14 février, a assuré, comme d'habitude, son show. Il a, pendant deux heures, parcouru une partie de sa riche trajectoire musicale.

Guitare en bandoulière, vêtu d'une chemise blanche, le musicien a tenu son auditoire en haleine. Dans une promenade musicale entraînante, celui qui découvrait pour la première fois le Faso a réussi à établir une véritable connexion avec son public.

Entre jazz et reggae, le virtuose musicien a fait danser la foule. Un moment de grâce, de sonorités, de couleurs et de ferveur. Terminant son spectacle par le titre «Digué» (la promesse en français), il a envoyé un message fort à la centaine de spectateurs qui ont eu le privilège d'assister à ce moment d'exception.

À sa descente de la scène, Wasis a magnifié cette initiative qui apporte du bonheur aux populations depuis maintenant une décennie. «Ce festival est magnifique. Il s'inscrit dans quelque chose que je sens.

Avec l'art et la création, on peut tirer les décisionnaires, les politiques. On n'a pas d'argent à donner, mais on est là pour donner de la lumière, faire rêver les gens», avance-t-il. Dans un monde de plus en plus difficile, le musicien pense au rôle fondamental des artistes car, selon lui, seul l'art peut sauver le monde.

Après Wasis, le jeune artiste sénégalais vivant au Canada, IIam, avait la lourde tâche de lui succéder sur scène. Mais il n'a pas déçu. Originaire de la contrée, il a principalement chanté dans la langue locale, le pulaar.

Ce qui lui a valu des applaudissements nourris à la fin de sa prestation. Régalant à coup de blues, de rock et de reggae. Ilam est un artiste fortement marqué par la diversité.

Il a profité du concert pour reprendre une partie de son nouvel album «Néné», lequel est un hommage à sa mère et à toutes les femmes du monde de façon générale. Ce festival est, pour lui, un retour aux sources, une occasion de partager sa musique avec sa communauté.

Baba Maal enchante le public

Programmé la nuit du samedi au dimanche 16 février, Baba Maal, parrain du Faso 2020, a illuminé la scène. Dix ans après son dernier concert à Mboumba, il a remonté sur le plateau pour le plus grand bonheur des populations locales qui ont très tôt occupé le site devant abriter le concert. Certains sont venus des localités environnantes dont Diongui, Thikiti, Pété, Lougué, Galoya, Mbolo, Méry. Ici, voir le leader du Dandé Leñol sur scène est un prodige incroyable que personne ne veut rater.

L'artiste est considéré comme le porte-étendard de la culture du Fouta. En effet, ce qui a aidé à la réussite de la musique de Baba Maal, c'est surtout le fait d'avoir été une musique du terroir fortement ancrée dans les valeurs culturelles des communautés. Durant le concert, il a survolé son répertoire depuis 1985.

Des chefs-d'œuvre impérissables qui restent encore intactes. «Hayo mi Dagni» avec lequel il a ouvert le bal a très vite annoncé les couleurs d'une soirée exceptionnelle. D'autres chansons comme «Toro» ont permis à l'artiste de rappeler à la jeune génération toute la richesse culturelle de cette partie du Lao.

Avec moins d'acoustique et de a capella, Baba Maal a entraîné le public dans une ambiance fortement rythmée. L'amour était aussi au rendez-vous avec son mythique titre «Chérie» qui a plongé une bonne partie du public dans de doux souvenirs.

Entre délires et félicité, ses chansons ont drainé un flot d'émotions. Avec «African Woman», l'artiste termine le spectacle sur des notes de Salsa. Un hommage aux femmes africaines et de son pays. Des femmes qui sont sources de vie, de développement.

Titi, la touche féminine du Faso

Très attendue pour avoir été la seule artiste féminine de ce calibre à donner un spectacle, dix ans après le lancement de la première édition du Festival à Sahel ouvert, Titi voulait sûrement marquer de son empreinte l'événement.

Chose qu'elle n'a point manqué. Devant les centaines de spectateurs, la chanteuse a profité du privilège qui lui a été fait de clôre l'édition 2020 du Faso pour offrir un spectacle de haute facture.

Seulement, il fallait, pour les festivaliers, patienter jusqu'à 01h du matin pour la voir monter sur scène. Elle est tout de suite saluée par les hourras du public. Malgré la distance séparant Dakar de Mboumba, la chanteuse semble très bien appréciée.

Sa séduisante voix a convaincu jusque dans les confins du Fouta. Titi a partagé avec les populations de Mboumba et environs les célèbres titres qui l'ont propulsée sur la scène musicale. Elle a ensuite clôt son spectacle par les chansons de son dernier album «Ay Nammante leu», sorti en 2019.

Sur le podium monté en bordure du fleuve, le temps semblait s'arrêter pour les fans qui n'ont pu voir les minutes s'égrener. Pour ce concert de clôture, Titi s'est fortement préparée, enchaînant les morceaux et les pas de danse avec de l'énergie à revendre.