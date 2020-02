Ile Maurice: Météo - La température maximale grimpera jusqu'à 35 degrés Celsius

Profitez du ciel bleu et du soleil ces prochains jours. Dame Nature recommencera à faire des caprices. En effet, il fera très beau ce dimanche 23 février, avec un ciel pratiquement sans nuage sur toute l'île. La station météo de Vacoas prévoit même que la température oscillera entre 34 et 35°C dans les régions côtières pendant quelques jours encore.

De plus, le vent calme soufflant d'est-sud-est augmentera la sensation de forte chaleur. Même la mer sera «gentille»...Mais après le beau temps, viendra la pluie. De plus, dès le 1er mars, les conditions atmosphériques seront plus propices pour la formation de cyclones...

En attendant, les différentes prévisions numériques faites par des agences étrangères et météo Maurice annoncent de la pluie à partir de ce mercredi. La grisaille nous tiendra compagnie pendant un certain temps. Les nuages actifs accompagnés d'orages s'approcheront de Maurice par l'Ouest à partir de mardi soir et ce n'est que très tôt mercredi qu'il commencera à pleuvoir selon les experts.

Conditions favorables aux cyclones

La pluie devrait être intense par moments pouvant même causer des inondations dans certaines régions. Ce n'est que samedi, voire dimanche, que le soleil refera son apparition.Par ailleurs, après une période d'accalmie, les conditions atmosphériques seront favorables d'ici la semaine prochaine à la formation de cyclones dans notre région. Toutefois, il est encore trop tôt pour pourvoir faire des prévisions en ce sens, précise-t-on.N'empêche qu'une agence météorologique internationale annonce la formation de deux basses pressions, voire de perturbations tropicales autour de Madagascar.