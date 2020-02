Togo: La présidentielle en direct

La rédaction de la DW se mobilise pour l'élection présidentielle ce samedi, sur le terrain et en studio. Suivez le déroulement de cette journée du 22 février en direct ici.

C'est une journée spéciale pour le Togo ce samedi 22 février. Le petit pays d'Afrique de l'Ouest vote pour son prochain président. 3,6 millions de personnes sont appelées aux urnes. Sept candidats sont en lice, dont le président sortant Faure Gnassingbé, qui se représente pour un quatrième mandat.

Cette page est actualisée en temps réel ce samedi 22 février. Vous pouvez suivre ici les dernières infos de la rédaction, mobilisée en studio et sur le terrain. Une grande émission spéciale avec nos journalistes sur le terrain, en studio, nos experts et nos invités est aussi à suivre en direct sur nos radios partenaires, sur Facebook et sur notre site entre 17h et 18h TU.

13h40 : Une déclaration qui nous parvient : celle de Kodjo Agbeyome, à la sortie du bureau de vote:"Je suis satisfait par la mobilisation. Et cette mobilisation me donne confiance que dans les 24, 48, 72 heures, il y aura alternance au Togo. Parce que la mobilisation, elle n'est pas qu'ici, elle est partout. Si d'aventure on nous dit autre chose... que la mobilisation c'est pour conforter la dictature, je dis bien que le pouvoir qui se hasarde à ce jeu de contre-vérité des urnes, trouvera le peuple devant lui."

13h10 : Pendant que les uns votent déjà, les autres cherchent encore leurs noms sur les listes d'électeurs affichées en dehors des bureaux. Voici quelques images d'un bureau de vote à Lomé.

12h50 : Nos journalistes sur le terrain vous font vivre cette présidentielle aussi en vidéo. À découvrir notamment, déjà sur notre site → Les observateurs de la Cédéao dans un bureau de vote à Lomé.

12h37 : On vous parlait un peu plus bas de Koi Wolou et Jean Pierre Fabre, qui ont voté ce matin. D'autres se sont aussi déjà déplacés aux urnes. C'est le cas aussi d'Agbeyome Kodjo.

11h27 : Des journalistes réunis à Lomé pour couvrir le vote du président sortant, ont été dribblés par Faure Gnassingbé qui a préféré aller voter à Kara dans le nord du pays. Son vote est annoncé dans la mi-journée. Annoncé à Lomé pour clôturer sa campagne, il a également choisi à la dernière minute la ville de Kara laissant ses partisans à Agoé dans la périphérie de Lomé.

11h20 : A Sokodé, dans l'ensemble, tout se déroule normalement et dans le calme. La mobilisation est moyenne. Il y a des queues devant les bureaux de vote du centre de la ville, comme nous le montre cet image de notre journaliste Kossivi Tiassou sur le terrain. En revanche, au centre de vote de Kparatao - c'est à dire dans la localité de l'opposant Tikpi Atchadam - et au CEG Koulounde, pas beaucoup d'affluence.

11h00 : Saviez-vous que la famille Gnassingbé est au pouvoir depuis 53 ans ? En avril 1967, Gnassingbé Eyadéma, le père de l'actuel président, Faure Gnassingbé, a pris le pouvoir. Faure Gnassingbé est à la tête du Togo depuis la mort de son père en 2005.

10h40 : A Hahotoe, non loin de Vogan, où se trouve notre envoyé spécial, un homme s'est emporté et a eu une altercation avec les agents du bureau de vote. La raison : il n'a pas trouvé son nom sur la liste d'électeur. Avant les législatives de décembre 2018, il avait suivi les consignes de l'opposition de ne pas s'inscrire. Résultat : aujourd'hui, il se retrouve sans carte d'électeur valable - et ne pourra pas voter à la présidentielle.

10h20 : Komi Wolou, le candidat du Pacte socialiste pour le renouveau, vient de voter. Instant saisi par notre correspondante sur place Elodie Amen.

9h30 : Le candidat Jean Pierre Fabre a voté comme le raconte sur Twitter notre collègue Noël Tadegnon.

07h : ouverture des bureaux de vote dans tout le pays. Les autorités ont mobilisé 10.000 policiers et gendarmes pour sécuriser le processus.

Regardez la vidéo que notre envoyée spéciale, Fanny Facsar, a tourné à Lomé vendredi 21, la veille du vote → À Lomé, les militants anti-Gnassingbe n'ont pas dit leur dernier mot