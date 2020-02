Sénégal: Trust Africa - Coumba Touré, lauréate du "Prix Martin et Correta King pour l'unite internationale"

Dakar — La présidente du Conseil d'administration du think Thank Trust Africa, Coumba Touré, recevra le 1er mars à Selma, dans l'Etat d'Alabama aux USA, le prix "Martin et Correta King pour l'unite internationale" (The Martin and Coretta King International Unity Award), a appris l'APS.

Mme Touré recevra cette distinction lors de la célébration des Mouvements pour le droit de vote des Afro-américains, en présence d'illustres militants du monde entier qui vont revisiter les acquis démocratiques des manifestations de 1965.

Elle recevra sa distinction en même temps que Stacy Abram, la député de l'Etat de Gorgia, et trois autres nominés Martin Luther King III, son épouse et sa fille, indique le thinh thank TrustAfrica dans un communiqué.

La structure souligne que ce prix récompense "les efforts de Madame Coumba Touré pour faire avancer le respect des droits humains, en Afrique et ailleurs dans le monde".

Présidente du Conseil d'administration de TrustAfrica depuis 2018, Coumba Touré, par ailleurs Coordinatrice du Mouvement africans Rising, "s'illustre particulièrement dans les actions pour une Afrique unie, indépendante et prospère", rappelle la même source.

Le communiqué indique qu"'au-delà de Madame Coumba Touré, de TrustAfrica et d'Africans Rising, c'est le Sénégal et toute l'Afrique qui seront honorés", le 1er mars 2020, dans la ville américaine de Selma, rendue célèbre par les marches de protestation menées en 1965 pour le respect des droits civiques des Afro-americains.