Soudan: Jane Baitwa - Les pays viennent pour un investissement conjoint

Khartoum — - Jane Baitwa, spécialiste de la communication pour le Secrétariat de l'Initiative du bassin du Nil, samedi, a déclaré que le but de la célébration de la journée du Nil est de rassembler les pays du bassin du Nil et les citoyens, amis du Nil.

Baitwa, a déclaré que c'est la première fois dans l'histoire de la coopération avec le Nil que les pays du bassin du Nil acceptent de se réunir et de mettre en place des initiatives du bassin du Nil, et de partager des visions et des objectifs pour réaliser le développement économique durable.

Elle a notifié que les pays ont reconnu ce jour comme un jour très important pour que les pays viennent et mettent ensemble l'investissement conjoint de l'énergie dans l'eau et la sécurité alimentaire, c'est très important pour le développement national et transformer la vie dans les pays du bassin du Nil.

"Nous avons rassemblé un certain nombre de produits de connaissance qui sont variés pour éclairer la prise de décision sur la gestion des ressources en eau et le développement de l'eau est une préoccupation où sont les outils qui aident à la prise de décision dans les pays du bassin du Nil, c'est très important pour les pays du bassin du Nil", a-t-elle ajouté.

Baitwa a ajouté que nous sommes venus ici pour célébrer le jour du Nil, il y a des défis auxquels sont confrontées les initiatives en termes de durabilité de l'organisation, en travaillant avec le changement climatique,