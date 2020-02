Togo: Présidentielle - La Céni annonce la victoire de Faure Gnassingbé

Selon les résultats officiels provisoires proclamés dans la nuit de dimanche à lundi par la Commission électorale nationale indépendante, Faure Gnassingbé a été reconduit pour un quatrième mandat à la tête du Togo

« Aux vues de tous les résultats centralisés sur la base des procès-verbaux obtenus, le candidat du parti Union pour la République, Unir, M. Gnassingbé Essozimna Faure est proclamé provisoirement élu président de la République togolaise », a annoncé Tchambakou Ayassor, le président de la Commission électorale nationale indépendante, après avoir décliné les résultats des 46 commissions électorale locales.

C'est la première fois que la Commission électorale nationale indépendante est aussi réactive en donnant les résultats d'une élection présidentielle en 24h: écoutez le reportage de notre correspondant à la soirée électorale à la Céni

Selon les chiffres de la Céni, Faure Gnassingbé a été réélu dès le premier tour de la présidentielle avec 72,36% des voix, soit près de 14 points de plus que lors de sa dernière élection en 2015. Le taux de participation est de 76,63 %, là aussi bien plus élevé qu'en 2015 où il avoisinait les 61 %.

Dans l'opposition, l'ancien Premier ministre et opposant Agbéyomé Kodjo obtient 18,37% des suffrages. Le leader de l'ANC Jean-Pierre Fabre arrive en troisième position avec 4,35%. C'est la première fois que la Céni proclame aussi vite les résultats d'une élection présidentielle. Ces résultats seront transmis à la Cour constitutionnelle, qui a six jours pour statuer et annoncer les résultats définitifs.

« On constate que Faure Gnassingbé a opéré une grande percée dans des localités autrefois difficiles, et que dans les autres localités, c'est un véritable plébiscite ! », assure le ministre de la Fonction publique Gilbert Bawara, soutien du chef de l'Etat.

Sur son compte Twitter, Faure Gnassingbé a remercié « la jeunesse togolaise mobilisée spontanément pour célébrer cette victoire au nom de la démocratie. »

Merci à la jeunesse togolaise mobilisée spontanément pour célébrer cette victoire au nom de la démocratie.

Mais ces résultats sont déjà contestés. La société civile recense des bourrages d'urnes et des inversions de résultats. Dès samedi soir, Agbéyomé Kodjo avait lui aussi dénoncé de « nombreuses fraudes ». Et avant même l'annonce des résultats de la présidentielle par la Céni, l'opposant et ancien Premier ministre avait convoqué la presse à Lomé, affirmant devant les journalistes qu'au regard des chiffres dont lui disposait, il était sans conteste le vainqueur du scrutin.

Kodjo appelle Gnassingbé à accepter sa défaite

« Sur l'ensemble du territoire national, les électrices et électeurs ont voté massivement en ma faveur, a affirmé le principal adversaire de Faure Gnassingbé. Au regard des résultats que nous avons compilés à travers les procès-verbaux en notre possession, nous avons gagné cette élection présidentielle du 22 février 2020 au premier tour, avec un score oscillant entre 57% et 61%. A l'instant même, je suis le président de la République démocratiquement élu et je m'engage à former un gouvernement inclusif dès les premiers jours. »

Agbéyomé Kodjo a également tenu à « féliciter Faure Gnassingbé, qui devient le premier ancien président de la République vivant dans l'histoire » et l'a invité « à un sursaut patriotique afin que le transfert du pouvoir puisse se faire dans les règles de l'art et de manière pacifique. »

Il a ensuite lancé un appel à la communauté internationale « afin qu'elle soutienne le peuple togolais dans sa lutte pour une alternance apaisée et pacifique au Togo », il a invité « les forces de défense et de sécurité à demeurer et à conserver leur neutralité républicaine afin de ne céder à une quelconque instrumentalisation ». Et s'est enfin adressé à Faure Gnassingbé : « Nous interpellons le président sortant à prendre la mesure de la gravité de la situation et à rentrer dans l'histoire en acceptant sa défaite.»

Dans la nuit de dimanche, pendant que la Céni proclamait les résultats provisoires, la maison d' Agbéyomé Kodjo a de nouveau été encerclée et le quartier rendu difficile d'accès par les forces de l'ordre.