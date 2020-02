Soudan: La première conférence annuelle des pouvoirs de la marge soudanaise en Grande-Bretagne

Birmingham — Le rassemblement soudanais des forces de large marge au Royaume-Uni a annoncé que sa première conférence annuelle se tiendra, samedi prochain à Birmingham, la conférence discutera dix questions principales avec un manier méthodologique scientifique.

Dans un communiqué de presse, l'assemblée a déclaré que le but de la conférence était de définir et d'informer l'analyse systématique des problèmes de marge, et de trouver des solutions appropriées qui correspondent à l'essence des problèmes et à leurs racines d'une manière équitable qui mène à la sécurité, stabilité, développement durable et construction d'un Soudan démocratique et moderne.