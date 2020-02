Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Bientôt de nouveaux stades modernes de football

La province du Nord-Kivu va bénéficier de deux stades de football ultramodernes. C'est signé Gianni Infantino, Président de la fédération internationale de football association (FIFA) qui tente, par ce geste, d'apporter à sa manière un soutien aux populations de ce coin de la RDC qui souffrent d'intenses affres des guerres depuis près de deux décennies.

Ce qui a des répercussions négatives sur l'évolution du sport en général, et du football, en particulier. Annonce faite par Théo Binamungu, vice-président de la FECOFA, précisant qu'il s'agit du financement pour la construction de trois stades moderne de Football d'abord à Beni et à Butembo, dans le Nord-Kivu ainsi que dans l'Ituri voisine.

Le numéro 2 de la Fédération Congolaise de Football Association a laissé entendre que Gianni Infantino n'a pas hésité d'offrir trois nouveaux stades modernes de Football à la partie Est de la RDC, suite à la demande de Moïse Katumbi Chapwe, président du TP Mazembe qui a des relations personnelles et professionnelles avec ce grand dirigeant sportif au niveau mondial.

C'est une des raisons pour lesquelles le Vice-président de la FECOFA séjourne dans la ville de Goma pour discuter avec les autorités provinciales du Nord-Kivu sur cette question avant de se rendre dans la province de l'Ituri pour voir le Gouverneur Jean-Bamanisa Saïdi.

Théo Binamungu a souligné l'aspect selon lequel plusieurs acteurs intervenant dans le domaine sportif s'efforcent toujours de lancer le message de paix à travers les disciplines sportives dans la province du Nord-Kivu. "Nous allons voir ensemble comment disponibiliser ces aires des jeux en faveur de la jeunesse congolaise. Ce n'est pas un secret, Beni et Butembo, deux des trois villes que le Nord-Kivu possède, ont été choisis en faveur de leurs circonstances que nous savons tous : les guerres à répétition, les massacres des innocents qui n'ont pas encore cessé, la maladie à virus Ebola... , et ceci est un cadeau de la plus grande instance du football mondial pour essuyer les larmes aux yeux de nos compatriotes qui ne méritent pas de vivre ce grand calvaire", a-t-il déclaré.

Beni et Butembo seront ravies

Le vice-président de la FECOFA soutient que la construction de ces stades ne va pas trainer et vient soulager un grand peuple en souffrance et qui attend le soutien de tout le monde pour se relever de ses galères afin de diminuer tant soit peu leurs stress, suite à ces guerres incessantes. Cet appui a surtout été possible grâce au plaidoyer de Moïse Katumbi qui compatit avec la population du Nord-Kivu. "Un rêve qui sera bientôt une réalité et les deux stades seront disponibles chez nous et Gianni Infantino fera un tour à l'Est de la RDC dans les jours qui viennent pour montrer son attention ainsi que sa compassion envers notre province", a affirmé Théo Binamungu.

Le football baisse d'intensité au Nord-Kivu

Théo Binamungu a déploré le fait que l'équipe de Nyuki, l'une des grandes formations du Nord-Kivu, a écopé des forfaits à maintes reprises pour n'avoir pas eu les billets des bateaux pour se rendre à Bukavu. Ce qu'il qualifie d'un déshonneur pour la province alors que cette équipe a déjà remporté la coupe du Congo rejoignant l'AS Kabasha qui l'a déjà remporté une fois.

Pour lui, il n'est pas normal que les équipes du Nord-Kivu puissent écoper parfois des forfaits pour avoir manqué les frais de transport pour se rendre à Bukavu afin de livrer un match de la 1ère compétition du pays. "C'est une grande honte pour toute la province car Nyuki, une équipe championne de la RDC, échoue de se rendre à Bukavu où l'on paie 10$ le bateau par joueur. C'est tellement décevant pour nous tous", a regretté le vice-président.

Cependant, il a demandé à tous les compatriotes qui ont le cœur de compassion de soutenir cette équipe car, Nyuki représente un peuple fort avec sa marque d'identité ethnique et ne peut en aucun cas avoir des motifs disant qu'elle manque les billets de bateaux, même d'avions pour partir représenter la province du Nord-Kivu à l'intérieur du pays mais aussi dans les compétitions africaines.