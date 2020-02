Cote d'Ivoire: Lutte contre la déforestation - Un projet stratégique lancé dans le Cavally et le Bélier

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale Redd+ (Réduction des émissions de gaz à effet de serre, dû à la déforestation et à la dégradation des forêts Ndlr), le Secrétariat exécutif permanent du mécanisme, en partenariat avec le Pnud, a mobilisé, auprès de la Plateforme des gouverneurs sur le climat et les forêts, un financement pour la mise en œuvre du projet « Développement d'un plan stratégique de production agricole durable et de restauration des paysages forestiers pour les régions du Bélier et du Cavally ».

D'un montant de 150 millions F Cfa, ce projet qui va s'exécuter sur 12 mois, a été officiellement lancé, le 20 février, au cabinet du ministère de l'Environnement et du Développement durable, au Plateau.

A cette occasion ont été signées deux conventions pour la mise en œuvre du projet : un protocole d'accord entre le ministère de l'Environnement et du Développement durable et le Pnud pour instaurer le cadre institutionnel de mise en œuvre dudit projet.

Et un autre protocole d'accord entre le Secrétariat permanent de la Redd+ et les Conseils régionaux du Bélier et du Cavally qui, lui, vise à faciliter l'exécution technique des activités en vue de l'atteinte des résultats.

Ce projet vise à appuyer les régions du Cavally et du Bélier en vue de développer des plans stratégiques régionaux pour la gestion des ressources forestières alignées sur les objectifs nationaux de la Redd+ et de la nouvelle politique forestière.

Il vise également à contribuer durablement au bien-être des communautés locales, à la réduction de la pauvreté, à la création d'emploi et à l'autonomisation des femmes.

Exprimant toute sa satisfaction pour cette grande étape que vient de franchir le projet, le ministre Séka Séka a souligné la bonne collaboration entre les différents acteurs qui aura facilité les choses.

« Ce projet est le fruit d'une parfaite collaboration entre mon département ministériel, le Pnud ainsi que les Conseils régionaux du Cavally et du Bélier », a-t-il indiqué.

A l'en croire, le projet permettra aux deux régions bénéficiaires de disposer, à terme, de stratégies de production agricole durable et de restauration des paysages forestiers, outils importants de planification du développement local et mobilisation de ressources financières.

Jonas Mfouatié, représentant résident par intérim du Pnud a rassuré les parties prenantes de l'engagement du Pnud à jouer pleinement son rôle pour le suivi de la mise en œuvre des activités du projet en capitalisant sur la synergie et les complémentarités avec les autres initiatives nationales de lutte contre la déforestation et le changement climatique.

Les représentants des Conseils régionaux du Bélier et du Cavally quant à eux, ont salué l'avènement de ce projet qui leur permettra d'avoir des territoires réputés zéro déforestation tout en garantissant les objectifs du secteur agricole au niveau local.