Sénégal: Ousmane Tanor Dieng a laissé "des marques d'estime indélébiles et précieuses"(Macky Sall)

Dakar — L'ancien Secrétaire général du Parti Socialiste, Ousmane Tonor Dieng (1947-2019), a laissé "des marques d'estime indélébiles et précieuses", a estimé, dimanche, le chef de l'Etat.

"Ousmane Tanor Dieng est toujours là parce qu'il a laissé sur son chemin de vie et dans nos mémoires des marques d'estime indélébiles et précieuses", a soutenu, dimanche, Macky Sall.Il s'exprimait à l'occasion d'une cérémonie d'hommage à feu Ousmane Tanor Dieng organisée à la Maison du Parti socialiste (PS) en présence de nombreux resonsables de la majorité et de l'opposition.Le Secrétaire général du PS était "un haut fonctionnaire et avait une culture d'Etat peu connue", a rappelé le chef de l'Etat, soulignant qu'il avait le "respect" et la "considération" des anciens chefs de l'Etat.

"Je veux aussi parler de ce témoignage du président Abdoulaye Wade. Bien que n'étant pas du même bord qu'Ousmane Tanor Dieng, il avait pourtant beaucoup de respect et de considération pour lui", a relevé Macky Sall, prenant à temoin le président de Rewmi (opposition), Idrissa Seck, présent à cette cérémonie d'hommage.Pour le président de la République, M. Dieng a été "un exemple de constance et de cohérence".

"Il a été un capitaine lucide et ferme qui a su tenir le gouvernail de la barque au milieu des vagues qui secouaient le parti socialiste. Ousmane Tanor Dieng était très discret sur ses hauts faits d'arme, mais ses actes parlaient pour lui plus que tous les discours", a souligné Macky Sall.Selon lui, l'œuvre de Ousmane Tanor Dieng, aura fait "le récit éloquent" de ce qu'il entreprenait "d'essentiel et d'utile" pour le Sénégal, le PS et la Coalition Benno Bokk Yakaar (BBY)."Il était un homme de devoir et de principe qui tenait à l'éthique à la retenue et à la réserve", a-t-il témoigné.

Macky Sall, parlant de son compagnonnage avec le défunt SG du PS a confié que ce dernier ne lui a "jamais manifesté de qu'elle que manière qu'il soit un signe d'impatience, même lorsqu'il resta longtemps sans occuper une fonction".Pour lui, Ousmane Tanor Dieng a ainsi donné "une leçon de déontologie administrative et politique qui raisonne au-dessus du vacarme si fréquent de nos jours.

Il a salué la mémoire d'un "aîné précieux" qui fut aussi "un conseiller avisé, efficace et honnête" même s'ils pouvaient "souvent" avoir des divergences sur des sujets donnés.Cette cérémonie d'hommage a été aussi une occasion pour le chef de l'Etat de lancer un message à l'opposition."Je voudrais dire qu'au-delà de nos trajectoires différentes, nous avons tous comme seule et grande référence ce pays qu'est le Sénégal", a-t-il déclaré.