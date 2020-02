Angola: Santocas préside le jury de classe A

Luanda — Le musicien et compositeur António Sebastião Vicente, dit Santocas, préside le jury de la classe A du Carnaval de Luanda, qui aura lieu, ce lundi, à Nova Marginal.

La catégorie de danse comprend Domingos Nguizani et Virgilio Santos, tandis que celle de la chanson intègre António Vicente «Santocas» et Diogo Sebastião «Quintino».

Pour la cour et le panel, le jury est formé respectivement de Nadir Tati et Dina Simão, Guilherme Mampuya et d'António Gonga.

La performance du commandant sera évaluée par Adérito Rodrigues et Carla Rodrigues, pour l'allégorie António Tomás Ana «Etona» et Josefina Manzaila et pour la phalange de soutien, Armando Rosa et Tucayana Costa.