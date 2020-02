Angola: Le gouvernorat de Bié recommande une étude pour la gestion du kit de construction

Cuito (Angola) — Le gouvernorat provincial de Bié a recommandé au Bureau provincial des services techniques et infrastructures de réaliser une étude sur la gestion et la bonne utilisation du kit de terrassement et construction de routes, livré le 27 janvier de cette année, par le ministère de la Construction pour assurer la circulation des personnes et des biens.

Selon un communiqué de la IIe réunion ordinaire du gouvernorat local, tenue vendredi, et que l'Angop a eu accès samedi, l'utilisation rationnelle des machines permettra l'ouverture de nouvelles routes, notamment pour les centres de production agricole, dans le cadre du programme de diversification de l'économie locale et de renforcement du bien-être de la population.

Le kit d'équipements divers pour le terrassement et la construction de routes est composé de camions à benne basculante, de marchandises diverses, d'un réservoir d'eau, d'une chaudière à émulsion, d'un cheval mécanique pour le chargement des machines, d'un chargeur, d'un bulldozer, d'une niveleuse, entre autres.

Les pioches, pelles, houes, râteaux, maillet avec coin métallique, brouette, arrosoirs, faucilles, balais, balais, scies, limes, gants, casques et vestes haute visibilité (avec 15 unités chacun) sont d'autres moyens qui intègrent liste des équipements.

Bié compte plus de 70 mille kilomètres carrés et un réseau routier de près de trois mille kilomètres, d'où le gouvernement, afin de garantir la mobilité des personnes et des marchandises, pariera sur la récupération des routes secondaires et tertiaires, ainsi que de quelques rues pour améliorer l'image des villes.

La réunion, selon le document du gouvernement, a également apprécié l'état actuel des travaux paralysés, ayant recommandé la nécessité d'un travail plus minutieux entre les entreprises et les organismes similaires, afin de terminer les travaux. Dans le cadre du Plan d'Intervention Municipal Intégré (PIIM), dans la région, cette année, il est prévu de remblayer 600 kilomètres et le pavage de 67 kilomètres supplémentaires, ainsi que la réparation d'autres routes construites à l'époque coloniale, en état de dégradation. Le gouvernement a également apprécié l'utilisation des kits de mécanisation agricole attribués à la province, et a recommandé l'ouverture d'un appel d'offres public dans les 30 jours pour l'exploitation de ces moyens, ainsi que la création de brigades de mécanisation agricole, afin de tirer parti de la croissance du secteur agraire, lutter contre la pauvreté au sein des communautés.

Ils ont également été informés du lancement de la campagne de nettoyage dans les quartiers, de l'enregistrement des anciens combattants et vétérans de la patrie, de l'appel d'offres public pour l'admission de nouveaux enseignants et infirmiers, de l'état actuel de l'hôtellerie dans la province et des préparatifs du Carnaval édition 2020, entre autres.