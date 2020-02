Gabon: UAS - La 24è Table ronde internationale sur l'OMS

L'Université Africaine des Sciences du Gabon a organisé sa 24è Table ronde internationale ce samedi 22 février à Libreville. Cette énième Table ronde internationale s'inscrit dans le cadre des activités culturelles de ce temple de savoir.

Les conférenciers, les étudiants et les professionnels des médias ont débattu de la question relative à l'Organisation mondiale de la Santé(OMS). Le thème du débat était animé par le Professeur Edmond Jouve, de l'Université Sorbonne Paris-Descartes, le Docteur Tobie Mvé et trois étudiants de l'établissement, à savoir : Ulrich Marcel Moutété, Aurore Clara Maganga-Mapaga et Bruno Aworet.

Les étudiants de l'Université Africaine des Sciences de Libreville ont répondu présents au rendez-vous du donner et du recevoir. Les apprenants de ce temple de savoir ont massivement participé au débat de la 24è Table ronde internationale. Le thème retenu pour cette année est d'actualité au moment où le Coronavirus frappe la Chine. Le sujet n'est autre que : « L'Organisation mondiale de la Santé(OMS), ça sert à quoi ? ». Le Professeur Edmond Jouve, de l'Université Sorbonne Paris-Descartes et le Docteur Tobie Mvé étaient les principaux animateurs de cette conférence publique. Ils ont été secondé par trois étudiants ; Ulrich Marcel Moutété, Aurore Clara Maganga-Mapaga et Bruno Aworet.

Le Docteur Tobie Mvé était chargé de présenter l'Organisation mondiale de la Santé. Il a informé pour les uns et rappelé pour les autres que « L'Organisation mondiale de la santé est une institution spécialisée de l'Organisation des Nations unies pour la santé publique créée en 1948. Elle dépend directement du Conseil économique et social des Nations unies et son siège se situe à Genève en Suisse ».

Les étudiants Ulrich Marcel Moutété, Aurore Clara Maganga-Mapaga et Bruno Aworet ont exposé respectivement sur les thèmes : « Qu'est-ce que l'OMS ? » ; « l'OMS au Gabon » et « l'OMS, à quoi ça sert ? ». Le premier exposant, dans le même élan que le conférencier, a affirmé que L'Organisation mondiale de la santé est une institution spécialisée de l'Organisation des Nations unies pour la santé publique. La deuxième quant à elle, a soutenu que le Gabon et l'OMS collaborent dans le but d'améliorer la couverture de santé, renforcer la lutte contre les maladies transmissibles... le troisième enfin a montré que l'OMS a pour but de coordonner et d'organiser tout ce qui concerne le département de la santé dans le monde. Et pour se faire, elle établit des normes afin de prévenir des épidémies, donne des conseils alimentaires pour rester en bonne santé.

Pour clore les débats, les organisateurs ont joint l'agréable à l'utile. La prestation des différents artistes a agrémenté la journée avec la présence de d'AnelK,Dibaku,Yann Koko et Nga'Kumbe.