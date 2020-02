Gabon: COVID-19 - Dr. Max Limoukou à Addis-Abeba en Ethiopie sur l'épidémie

Libreville, le 22 février 2020 - Le ministre de la Santé, Dr. Max Limoukou a pris part ce samedi 22 février 2020 à Addis-Abeba en Ethiopie, au siège de l'Union africaine, à une réunion ministérielle d'urgence organisée par le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (CACM) sur l'épidémie de COVID-19.

Il s'agit d'une rencontre dont l'objectif principal est le partage de connaissances et d'informations sur le COVID-19. De façon spécifique, elle permettra de :

Fournir aux Etats membres des informations actualisées sur la situation actuelle du COVID-19 ; - Discuter et convenir d'une stratégie continentale commune pour mieux préparer et répondre à tous cas éventuels de virus sur le continent ; - Discuter et convenir d'une approche commune pour l'accueil des étudiants africains et autres souhaitant rentrer de Chine ; - Partager les connaissances et les dernières informations sur le vaccin contre le COVID-19, les médicaments en cours de développement et les essais cliniques.

Outre les ministres de la Santé des Etats membres, prendront part, entre autres, à cette réunion d'urgence, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI), le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (China CDC), European & Developing Countries Clinical Trials and Partnership, les Compagnies pharmaceutiques et instituts de recherches, Gavi vaccine alliance.