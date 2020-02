Maroc: La Kechoise Marrakech - Une course 100% féminine

En vue de présenter la deuxième édition de la Kechoise Marrakech, course dédiée uniquement aux femmes et qui aura lieu dimanche 8 mars prochain, les organisateurs de cet événement sportif ont tenu une conférence de presse dans un palace de la ville ocre pour mettre la lumière sur une course considérée comme une aventure unique qui joint le sport au plaisir de la découverte de la ville.

Organisée par l'Association le Grand Atlas en collaboration avec la Fédération Royale marocaine d'athlétisme, la Kéchoise est avant tout un moment de reconnaissance pour rendre hommage aux mères, aux épouses, aux sœurs, et ce à l'occasion de la Journée internationale de la femme.

Dans son allocution, Mohamed Knidiri, président de l'AGA, a fait savoir que la Kechoise pourrait être considérée comme une suite au marathon de Marrakech, invitant les participantes professionnelles à multiplier les efforts pour faire de cette course un rendez-vous incontournable. Mohamed Knidiri a ajouté qu'en plus de son aspect sportif, la Kechoise est une aubaine pour découvrir le patrimoine et les particularités de la ville ocre grâce à un parcours dument conçu, traversant les jardins de l'Agdal, Bab Jdid, les différents monuments historiques et architecturaux avant d'arriver au mythique Palais El Badii.

De son côté, Badia Abitar, présidente de l'Association marocaine des femmes entrepreneuses pour la région Marrakech-Safi, a qualifié cette manifestation d'importante du fait qu'elle incite les participantes à se dépasser, permettant aux femmes entrepreneuses de découvrir les émotions des compétitions sportives ainsi que la possibilité d'investir dans un domaine qui leur est encore étranger, sans omettre la découverte de l'une des destinations les plus prisées par les touristes.

Pour Khaled Zoubagh, directeur de la course, la Kechoise 2020 réunira quelque 500 femmes venues d'Afrique, d'Europe et d'Asie, promettant qu'elle s'ouvrira aux autres continents lors des prochaines éditions et que le choix de 8 km à courir n'est pas le fruit du hasard mais que ce chiffre renvoie au 8 mars, la Journée internationale de la femme. Rendez-vous donc dimanche 8 mars 2020 à partir de 9h sur la place Jamaa El Fna.