Soudan: Al-Burhan rencontre la délégation de négociation du gouvernement et les forces du changement

Juba — - Le président du Conseil de la souveraineté Lt-Gen. Abdel Fattah Al-Burhan a souligné l'importance de parvenir à un consensus national qui inclut tous les Soudanais et restaure la paix et la stabilité dans le pays.

C'était lors de sa rencontre samedi au siège des négociations à l'hôtel Pyramide à Juba avec la délégation de négociation du gouvernement et des membres des Forces de Liberté et de Changement et des experts soutenant les négociations de paix.

Lt-Gen Al-Burhan a remercié les membres de la délégation de négociation pour leurs efforts visant à parvenir à la paix souhaitée. Il a déclaré: "Nous vous saluons et saluons les autres parties à la négociation. Vous êtes tous les propriétaires d'une préoccupation nationale et l'ensemble du peuple soudanais en attente de paix et de stabilité pour pouvoir rattraper les autres nations."

Al-Burhan a déclaré: Nous civils et militaires, nous voulons être en accord jusqu'à ce que nous parvenions à un accord de paix qui établit un consensus qui supprime tous les griefs du passé et traverse la période transitoire vers la sécurité, et que notre objectif et notre préoccupation tous ensemble est de construire la patrie.

Il a également appelé à la nécessité pour toutes les forces politiques soudanaises d'être actives dans l'aspect de la sensibilisation et de la compréhension des citoyens, indiquant que les rumeurs et en l'absence de sensibilisation ont créé de nombreux comportements qui influenceraient la performance des institutions de la période de transition et perturberaient le processus de développement dans le pays, et il espérait que la paix serait réalisée au Soudan. Bientôt.