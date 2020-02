Soudan: Les Forces de Rassemblement des Marges présentent une Vision de la Paix

Khartoum — - Le Large Rassemblement des Forces de la Marge Soudanaise a présenté une Vision sur la Réalisation d'une Paix Globale, aborde les Racines de la Crise Soudanaise et œuvre à mettre fin à la Marginalisation et à arrêter les Guerres et leurs Causes.

Le Prof. Al-Douma Idris Handal, Chef du Comité Juridique et de Justice du Groupe des Forces Marginales, a dit dans une déclaration à (SUNA) qu'une Paix Juste et Globale ouvre la voie à l'Instauration d'un Etat Démocratique Moderne fondé sur le Fédéralisme et l'Egalité de Citoyenneté par le biais de l'Etat de Droit et de l'Accord sur une Constitution Permanente fondée sur l'Institutionnalisme et la Méthodologie.

Handal a souligné que la réunion des Marges rejette le Principe de la Négociation Partielle pour parvenir à une Paix globale. Il a déclaré que la Négociation doit avoir lieu par le biais d'un Dialogue Pur dans lequel tout le Monde siège parmi les Représentants du Peuple Partisan Soudanais et de toutes les Entités et Organes Politiques et leurs Différents Niveaux et Catégories, à l'exception de ceux qui ont été témoins du Droit et de la Société en tant que Criminel ayant Commis un Crime contre le Droit du Peuple et de l'Etat.

Il a ajouté que la Représentation serait complète pour les deux Groupes (Jeunes et Femmes) afin de parvenir au Consensus National qui mène à une Paix, une Stabilité et une Sécurité Véritables et Globales.

Dans son discours, Handal a souligné la nécessité pour chacun de s'asseoir pour identifier les Problèmes et y trouver des Solutions, puis déterminer le Délai Approprié pour mettre en œuvre ces Solutions, puis Former un Gouvernement avec des Critères Spécifiques et de Manière Collective et Consensuelle.