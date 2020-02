Soudan: Le Président Steinmeier - Le Soudan est la Porte vers le Monde

Khartoum — - Le Président Allemand Frank-Walter Steinmeier effectuera une visite officielle au Soudan les 27 et 28 Février, au cours de laquelle il rencontrera le Président du Conseil Souverain, le Lt-Gén. Abdel-Fatah Al-Burhan, et le Premier ministre, le Dr Abdallah Hamdouk, pour discuter des Développements Actuels en Complément des visites de Haut Niveau de Responsables des deux pays et de l'Annonce de Partenariats Economiques Stratégiques entre Khartoum et Berlin.

La visite de la Ministre Allemande des Affaires Etrangères, Heiko Maas au Soudan, qui était la première pour un Fonctionnaire Européen à Khartoum, a marqué le Début d'une Etape Importante dans les Relations Internationales du Soudan et une Véritable Etape Pratique pour l'Intégration du Soudan dans les Sphères Internationales et Régionales après l'Isolement qui a duré trente ans sous le Régime Défunt.

Le Chef du Département Européen du Ministère des Affaires Etrangères, l'Ambassadeur Mohamed Al-Ghazali, a déclaré à l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) que les Relations Soudano-allemandes ont connu une Evolution Positive depuis la Victoire de la Révolution de Décembre, qui a été exprimée par échange de visites successives et de haut niveau entre les deux pays, y compris la Visite du Premier ministre à Berlin, où il a rencontré la Chancelière Allemande, Angela Merkel et Plusieurs Parlementaires ce mois-ci, dans le cadre de sa participation à la Conférence Internationale de Munich sur la Sécurité qui s'est tenue du 14 au 16 Février courant.

Le Premier ministre était accompagné lors de la visite d'une Délégation de Haut Niveau qui comprenait le Ministre de la Défense, le Gén. Jamal-Eddin Omer, Ministre d'Etat au Ministère des Affaires Etrangères Omer Gamar-Eddin, le Ministre de l'Energie et des Mines Adel Ibrahim et Directeur de Service de Renseignement Général, le Lt-Gén. Jamal Abdul-Majeed.

Le Dr Hamdouk a exprimé ses Remerciements et son Appréciation pour la Publication par le Parlement Allemand d'une Résolution sur la Reprise de l'Aide au Développement au Soudan, qui s'était arrêtée depuis 1989, une question qui est considérée comme le Plus Grand Développement des Relations du Soudan avec l'Allemagne.

L'Ambassadeur Al-Ghazali a expliqué que les Relations entre le Soudan et l'Allemagne remontent au Règne du Sultan Ali Dinar, lorsqu'il a annoncé son Soutien à l'Allemagne pendant la Première Guerre Mondiale. Mais, les Relations Culturelles entre les deux pays ont précédé autant, lorsque le Roi Friedrich William IV a envoyé dans la Période de 1842-1845 une Mission Archéologique dans la Vallée du Nil dirigée par Richard Lipsos, qui a pu planifier et dessiner la Plupart des Sites Archéologiques au Soudan.

Quant aux Relations Diplomatiques entre les deux pays, elles ont été établies après l'Indépendance du Soudan en 1956, lorsque l'Allemagne a été le 4ème pays à reconnaître le Soudan. L'Allemagne était également un Partenaire Important pour le Soudan à la Fin des Années 80s.

L'Ambassadeur Al-Ghazali a ajouté que la Nature Economique était la Caractéristique Dominante des Relations entre Khartoum et Berlin depuis 1958, où le Soudan a reçu une Assistance Economique et Technique de l'Allemagne, et dans les années 60s, l'Allemagne a fourni un Soutien au Soudan TV et a également mis en Place des Usines de Sucre, Centrales Electriques, Routes et Centres de Formation Professionnelle. Il a également créé un nombre d'Etablissements Culturels et Educatifs à Khartoum.

Les Relations Politiques entre les deux pays étaient parfois entachées, de sorte que l'Aide et les Subventions ont cessé en conséquence, en particulier pendant la Période du Régime Précédent.

L'Agence Allemande pour la Coopération Technique (GIZ), le Bras du Gouvernement Allemand pour fournir une Assistance Technique, a supervisé un nombre de Projets au Soudan, y compris des Projets de Préservation des Ressources Naturelles et des Forêts dans le Djebel Marra et Kutum au Darfour, ainsi que la contribution à des Projets de Santé de Base à Kassala et Sinkat en plus d'un Projet de Formation de Professionnels à Medani.

Il y a aussi la Fondation Caritative Friedrich Ebert, qui travaille au Soudan dans les domaines de la Formation Technique, du Travail et des Femmes et parraine des Séminaires Intellectuels sur les Questions de Développement et de Stabilité.

L'Allemagne a contribué à la mise en œuvre de nombreux Projets Majeurs au Soudan, tels que le Barrage Rosseries, le Pont Shambat et de nombreux autres Projets auxquels des Entreprises Privées Allemandes ont contribué.

Dans les Années 60s et 70s, l'Allemagne a fourni un Millier de Millions de Marks pour le Développement Economique du Soudan et cette Aide a été fournie sous Forme de Prêts à des Conditions Faciles avec une Période de Grâce de 40 ans. En 1978, cette Aide Allemande s'est transformée en Subventions, et le Gouvernement Allemand a décidé de convertir tous les Prêts Précédents en Subventions et le Soudan a été exempté de Paiement.

Un nombre d'Entreprises Allemandes étaient Actives dans la Mise en œuvre de Projets Economiques Géants au Soudan, en particulier des Projets d'Infrastructure tels que la Construction de Chemins de Fer et de Centrales Electriques. À cet égard, l'Ambassadeur Al-Ghazali a déclaré que la Présence Allemande signifie beaucoup pour le Soudan, en particulier les Entreprises Allemandes, qui sont connues pour leurs Technologies de Pointe, indiquant que la Société Allemande, Lamyar International, était parmi les Entreprises Principales dans la mise en œuvre de la Production d'Electricité dans le Projet du Barrage de Méroé.

Par ailleurs, la récente visite du Ministre Allemand des Affaires Etrangères, Heiko Maas, au Soudan a été dans une Large Mesure Fructueuse, où elle a exprimé son admiration pour la Glorieuse Révolution de Décembre avec sa Paix et elle a souligné qu'elle était venu à Khartoum accompagné de 30 Responsables pour féliciter le Peuple Soudanais qui avait lutté pour faire du Gouvernement Civil une Réalité qu'il vit maintenant, exprimant la volonté de l'Allemagne de soutenir le Soudan pour lui permettre de Surmonter les Défis Actuels.

Heiko a affirmé que l'Allemagne, avec sa Participation Non Permanente au Conseil de Sécurité en plus de sa Participation au Groupe des Amis du Soudan, dirige un Mouvement au sein des Nations Unies, du Conseil de Sécurité et de Divers Mécanismes Internationaux pour Retirer le Soudan de la Liste des Pays qui Parrainent le Terrorisme et œuvrer à sa Réintégration dans la Communauté Internationale, tout en apportant un Soutien au Gouvernement Soudanais.

Dans le même contexte, le Gouvernement Allemand a annoncé une Allocation de 78 Millions d'Euros pour soutenir les Projets de Développement mis en œuvre au cours de l'année en cours.

Enfin, la Question demeure: que Veulent les Soudanais de l'Allemagne? et que Veut l'Allemagne du Soudan? On sait que l'Intérêt Allemand pour le Soudan est Basé sur les Avantages que le Soudan jouit de Positions Politiques et Economiques Stratégiques. Le Soudan est un Pays Important pour les Etats Européens par son Emplacement en tant que Carrefour Stratégique entre les Pays Arabes et Africains et grâce à ses Vastes Ressources et Capacités Naturelles.

Le Soudan est également considéré comme une Passerelle vers l'Economie Africaine grâce à son Appartenance à de Nombreuses Institutions Economiques Africaines telles que le COMESA et l'IGAD.

Quant au Soudan, l'Allemagne est considérée comme l'un des Principaux Pays Industrialisés. L'Allemagne est également considérée comme l'un des Plus Grands Pays Industriels soutenant le Soudan. Il est grand temps de profiter du Groupe des Amis du Soudan que l'Allemagne a mis en Place dans le But de Soutenir le Processus politique au Soudan, en plus du soutien de l'Allemagne pour parvenir à la Paix au Soudan, d'Autant Plus que l'Allemagne a déjà contribué de manière appréciable à ce Dossier.

Quant à la Prochaine Visite du Président Allemand, elle est considérée comme le Point Culminant des Efforts Allemands pour soutenir le Processus de Transition au Soudan vers un Système Démocratique Durable et représente le Sommet du Développement dans les Relations des deux pays, ce qui en fait un Lieu Unique et Evénement Distingué Non Seulement dans les Relations avec le Soudan et l'Allemagne, mais aussi dans l'Histoire des Relations Extérieures du Soudan.