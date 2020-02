Soudan: Salva Kiir salue les efforts du Soudan pour instaurer la paix dans son pays

Juba — (Délégué de SUNA) - Le president du Soudan du Sud Lt-Gen. Salva Kiir Mayardit a salué le rôle positif que le Soudan a joué jusqu'à la restauration de la paix dans le Soudan du Sud, soulignant leur volonté de soutenir et de parrainer les négociations de paix qui se déroulent à Juba jusqu'à ce que la paix soit atteinte au Soudan, soulignant que la stabilité du Soudan c'est la stabilité pour le Soudan du Sud, et la paix dans les deux pays se reflétera sur l'ensemble du continent africain.

Salva Kiir a félicité son peuple pour la paix et l'a appelé à l'unité, à la tolérance et à la réconciliation nationale entre toutes les composantes et tribus du Soudan du Sud, et a appelé les réfugiés à retourner dans leur pays d'origine pour contribuer au processus de construction et de réhabilitation.

Par ailleurs le chef de l'opposition armée au Soudan du Sud, Riek Machar a prêté serment, comme premier vice-président de la République du Soudan du Sud. Machar a exprimé ses remerciements et son appréciation au gouvernement et au peuple du Soudan pour leur soutien et leur contribution efficace au processus de paix dans le Soudan du sud.

Trois autres députés ont également prêté serment: James Wany , Taban Deng, en plus de Rebecca Nyanding Dembior-la veuve de président John Garang.

La cérémonie d'assermentation a eu lieu en présence du président du Conseil Souverain, Lt-Gen. Abdel Fattah Al-Burhan, le Premier ministre ougandais, le vice-président de l'Afrique du Sud et un envoyé de l'État du Kenya.