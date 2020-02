Sénégal: Hommage à Ousmane Tanor Dieng, sept mois aprés son décés - Nguéniène donne le coup d'envoi de trois jours d'activités

Plus de sept mois après sa disparition, Ousmane Tanor Dieng a reçu, hier, l'hommage de sa famille biologique et politique, des amis ainsi que des voisins de Nguéniène. Des citoyens qui se sont retrouvés, pour l'occasion, dans son village natal pour le coup d'envoi du week-end d'hommages que lui rend le Parti socialiste.

Nguéniène a retrouvé, hier, les foules des grands jours à l'occasion de l'hommage rendu à son défunt Maire, Ousmane Tanor Dieng, disparu le 15 juillet dernier. La localité fut donc le point de ralliement de la classe politique nationale mais aussi des personnalités de toutes obédiences du pays et de la sous-région, avec la présence du Président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) malien, Mamadou Sandigui Diakité. La cérémonie officielle s'est tenue dans l'arrière-cour de la maison familiale de l'ex-Président du Hcct dont la devanture du mausolée où il repose avec son père a abrité le chapiteau installé à cet effet. Sous les tentes dressées pour l'occasion, autorités religieuses, politiques, administratives, entre autres, étaient aux premières loges pour témoigner à la famille et aux proches du disparu les liens particuliers qu'il entretenait avec les uns et les autres mais également les qualités dont il a toujours fait montre durant son parcours administratif, puis politique au service de l'État.

Aminata Mbengue Ndiaye qui l'a rejoint au cabinet du Président Abdou Diouf, en 1989, avant de lui succéder à la présidence du Parti socialiste, puis à celle Hcct, dira, à cet effet, qu' « Ousmane Tanor Dieng était méconnu de ses contemporains. Des gens l'ont combattu sans le connaitre, et ils se sont ensuite rendus compte de leur erreur », a-t-elle dit. Mme Ndiaye faisait allusion à la conduite « républicaine » qu'il a adoptée dans l'opposition au Président Abdoulaye Wade mais aussi dans son compagnonnage avec le Chef de l'État, Macky Sall. Une « opposition républicaine qu'il a prônée avec intelligence et responsabilité, contre vents et marées. Et il a finalement eu raison sur tous », a-t-elle ajouté.

Mor Ngom, de l'Alliance pour la République (Apr), louera la loyauté, l'engagement et la fidélité qui ont caractérisé son compagnonnage avec le Président Sall depuis l'opposition jusqu'à l'exercice du pouvoir. « Lors de la dernière élection présidentielle, il m'avait assuré qu'il était plus engagé que le candidat Sall pour sa propre réélection » ; un exemple de loyauté mais aussi de respect de la parole donnée.

Les témoignages des uns et des autres renseignent sur les qualités de l'homme. Tanor était très attaché à son terroir dont il a participé au rayonnement. Et les divers orateurs en ont fait cas ; que ce soient ses voisins dans la commune, ses camarades de parti, ou les membres des autres familles politiques. L'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, qui a précisé qu'il ne partageait pas le même bord politique avec Ousmane Tanor Dieng, a fait part des rapports étroits qu'ils entretenaient. El Hadj Malick Gakou, du Grand Parti, a abondé dans le même sens et dit avoir partagé avec lui « des convictions très fortes, patriotiques, mais également un système de valeurs socialistes ». Celui qu'il considérait comme un aîné, un ami et un confident a contribué fortement à sa formation « d'homme d'État et d'homme politique ». Tanor à qui on célébrait l'action politique a été donné en exemple aux jeunes générations, car de son terroir dont il était fortement attaché au sommet de l'État, les personnes présentes ont considéré qu'il a été exemplaire par ses actes et son comportement. Fortement ancré dans sa ruralité, il n'en demeurait pas moins très ouvert au monde.

Le lycée de la commune porte le nom de Ousmane Tanor Dieng

Le Conseil municipal de Nguéniène a donné le nom du lycée de la ville à Ousmane Tanor Dieng. L'ancien Président du Haut conseil des collectivités territoriales a dirigé ledit Conseil pendant près de cinq ans. « Quand j'ai eu l'idée de baptiser le lycée au nom de son parrain, le Conseil municipal, à l'unanimité de ses 56 membres, a validé la proposition », a dit le Maire Maguèye Ndao. Une reconnaissance des Conseillers à l'endroit de Tanor qui, de l'avis de l'actuel Maire, a été déterminant dans la réalisation de l'infrastructure. « J'avais fait voter une délibération pour construire le lycée et trouver le site, mais c'est lui qui a accéléré le processus de sa construction », a renseigné M. Ndao. Dès lors, a-t-il indiqué, il revenait donc naturellement à l'institution municipale de prendre cette décision en son honneur. L'édile de Nguéniène de demander, par la même occasion, aux élèves de s'inspirer de ce fils du terroir.

Maguèye Ndao qui, avant de succéder Ousmane Tanor Dieng après lui avoir cédé les rênes de la Commune en 2014, a rappelé les projets que ce dernier voulait réaliser, mais qui sont actuellement à l'arrêt. Il s'agit de la gare routière et du marché journalier dont les travaux sont suspendus depuis cinq ans maintenant ; deux chantiers de l'État exécutés par l'Agetip. Le Maire sollicite ainsi l'intervention du Président de la République pour leur reprise, au grand soulagement des populations ainsi que pour la mémoire du disparu. En plus de ces deux projets, d'autres tenaient à cœur au défunt, en particulier le butinage de l'axe Nguéniène-Thiadiaye. La construction du nouvel hôtel de ville a démarré mais l'infrastructure tarde également à être livrée par l'entrepreneur.