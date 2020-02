Afrique: Elim FIBA Afrobasket 2021 - Le pays gagne encore

La Côte d'Ivoire s'est encore imposée en tournoi de qualification pour le prochain Championnat d'Afrique des nations (Afrobasket 2021) qui aura lieu au Rwanda.

Victorieux de la Guinée (58-50) à la faveur de l'acte 1 de la première fenêtre des qualifications pour le FIBA Afrobasket 2021, les Éléphants ont épinglé un deuxième succès (64-78). Cette fois, c'est face à la Guinée Équatoriale que les hommes de Natxo Lezkano ont brillé.

La Guinée équatoriale a atteint la mi-temps avec l'avantage (33-30), mais au retour des vestiaires, les Éléphants de Côte d'Ivoire ont resserré leur garde et ainsi évité ce qui aurait été la plus grosse surprise de ces deux jours de compétition. Stéphane Konaté a sonné la révolte avec 18 points et Deon Thompson en a ajoutés 13 en sortie de banc. La Côte d'Ivoire s'est montrée supérieure en seconde mi-temps et la clé, selon le coach Natxo Lezkano, a été la communication.« Nous avons trouvé plus de solutions en attaque. À la mi-temps, nous avons insisté sur le fait qu'il fallait faire preuve de plus de patience en attaque afin de mieux trouver les joueurs démarqués, et c'est grâce à ça que nous nous sommes imposés, » explique Lezkano.

Du côté des perdants, Obiewke Sam et Walter Cabral ont tous deux fini la rencontre avec 19 points.« Nous allons continuer à faire de notre mieux, car nous voulons vraiment gagner et nous qualifier pour la phase finale, » souligne Obiewke Sam.Sur une série de deux victoires, Lions Indomptables et Éléphants se retrouveront ce dimanche dans un clash de ces éliminatoires du FIBA AfroBasket 2021. A la veille de ce choc, l'entraîneur ivoirien a tenu à rappeler à quel point chaque match est délicat. Faut-il rappeler que l'Espagnol Lezkano était déjà présent sur le banc de la sélection ivoirienne lors du triomphe face au Cameroun dans le cadre du FIBA AfroBasket 2013.