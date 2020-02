Cote d'Ivoire: Réduction du gap en logement - Lancement d'un programme de 1179 villas à Bingerville

Un opérateur immobilier répond à l'appel du gouvernement d'œuvrer à la réduction du gap en logement en lançant un programme immobilier de 1179 logements à Bingerville.

Dénommé Nima Land, le projet a été lancé le 20 février 2020 à la résidence Lymania situé à Abidjan-Riviera 4, commune de Cocody.

« Nous nous sommes dit qu'en poussant un peu plus loin avec plus de maisons et en les rendant beaucoup plus accessibles, on va contribuer un peu à réduire le gap et participer ainsi au programme du gouvernement, à savoir, loger le plus grand nombre de personnes à des prix adéquats », a expliqué Daniel Kouassi, Dg de Perta immobilier, initiateur du projet.

Toujours selon lui, les besoins en matière de logement sont encore énormes, malgré les efforts déployés par le gouvernement et le secteur privé.

Le programme Nima Land ou terre de Grâce se trouve à Eloka, dans la commune de Bingerville.

Il porte sur 1179 villas. Le promoteur immobilier revendique plusieurs projets à son actif en 17 ans d'existence.