Congo-Kinshasa: Fridolin Ambongo nommé membre de la Curie Romaine par le Pape François

Le Pape François a nommé, vendredi 21 février 2020, les membres de la curie romaine, qui est un cercle restreint du gouvernement de l'église catholique Romaine. Parmi les cardinaux promus figure, l'Archevêque métropolitain de Kinshasa Fridolin Ambongo Besungu, membre du dicastère de la congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique.

Heureux de sa nomination, le Cardinal Fridolin a témoigné sa gratitude au Saint Père via son tweet et a demandé aux fidèles chrétiens de prier pour lui. « Toute notre vive gratitude et nos remerciements vont à l'endroit du Saint-Père pour nous avoir nommé comme membre du Dicastère de la congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les sociétés de vie Apostoliques au sein de la Curie Romaine. A tous, merci de prier pour nous», a dit Fridolin Cardinal Ambongo.

Dans la foulée de cette ambiance de la nomination, le Directeur du Centre Lindonge, Abbé Aloïs Konde, au nom de tous les agents pastoraux de l'Archidiocèse de Kinshasa et en son nom propre, a présenté ses félicitations à l'Archevêque de Kinshasa. «Au nom de tous les agents pastoraux de l'Archidiocèse de Kinshasa et au mien propre, je me joins à l'expression de votre sentiment de gratitude au Saint Père pour votre nouvelle élévation. En effet, ceci est encore une fois l'épiphanie de la prolifération des grâces dont vous êtes bénéficiaires de la part du Seigneur. Comme vous le solliciter, je vous prie de croire en la faveur des prières de tous vos fidèles de Kinshasa. Mes sincères félicitations», a écrit l'abbé Aloïs. Outre le cardinal congolais, plusieurs cardinaux récemment créées ont aussi été nommés par le Saint-Père.

Les Cardinaux nommés avec le Cardinal Fridolin Ambongo sont : à la Congrégation pour les Eglises orientales, le Cardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux ; à la Congrégation pour l'évangélisation des peuples les Cardinaux : Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Archevêque de Jakarta en Indonésie ; Michael Czerny, sous-secrétaire du département pour le service du développement humain intégral ; à la Congrégation pour le clergé, le Cardinal Juan de la Caridad García Rodríguez, Archevêque de San Cristóbal de La Habana au Cuba ; au Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, le Cardinal Álvaro Leonel Ramazzini Imeri, Evêque de Huehuetenango au Guatemala ; au Dicastère pour le service du développement humain intégral, le Cardinal Matteo Maria Zuppi, Archevêque de Bologne en Italie ; au Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, le Cardinal Cristóbal López Romero, Archevêque de Rabat au Maroc ; au Conseil pontifical de la culture, les Cardinaux José Tolentino Calaça de Mendonça, archiviste et bibliothécaire de la Sainte Eglise romaine au Portugal ; Jean-Claude Hollerich, Archevêque de Luxembourg.