Congo-Kinshasa: Banque Mondiale - Samy Badibanga et Hafez Ghanem tablent sur la relance de l'économie nationale

Le Premier Vice-président congolais du Sénat, Samy Badibanga, a eu des activités de plaidoirie intenses lors de ces derniers jours à Washington, dans le cadre de sa mission aux Etats-Unis. Le vendredi 21 février 2020, il a eu des échanges avec la Commission des Affaires Etrangères du Sénat américain au cours desquels, il a eu l'occasion d'éclairer l'audience sur la situation politique en RDC.

Ce, en soulignant l'urgence de soutenir les efforts du Gouvernement, surtout en cette année dite d'actions. Cette visite de l'Honorable Badibanga a été fort appréciée par l'équipe de cette Commission du Sénat habituée à recevoir de nombreux rapports, particulièrement des ONGs et des acteurs humanitaires sur la situation dans le pays.

Ceci fait suite aux entretiens qu'a eus Samy Badibanga un jour avant, avec l'équipe de la Banque Mondiale conduite par M. Hafez Ghanem, Vice-président pour la région Afrique et son équipe. Ces échanges étaient axés sur du soutien de cette organisation internationale aux efforts du gouvernement de la RDC pour la relance de l'économie nationale.

Au Bureau du Sous Secrétaire d'Etat aux Affaires Africaines du Département d'Etat américain, toujours dans le cadre des échanges diplomatiques, il était essentiellement question du renforcement de la coopération et du partenariat privilégié entre la RDC et les Etats-Unis, en particulier sur la question de gouvernance et de la relance économique.

Rappelons que Samy que Badibanga Ntita est aux Etats-Unis depuis plusieurs jours où il conduisait d'abord la délégation parlementaire aux assises de l'Audition parlementaire qui avait débuté la semaine du 17 février dernier, au siège des Nations Unies à New York, sur le rôle central de l'éducation dans le programme de développement durable. La délégation congolaise qui a activement participé aux réunions-débats, s'est exprimée sur cette question et celle liée à l'éducation comme instrument-clé pour l'autonomisation des femmes et des filles.

En marge de cet évènement, le premier vice-président congolais du Sénat, s'était entretenu avec M. Achim Steiner, Administrateur du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), et Mme Ahunna Eziakonwa, Directrice régionale pour l'Afrique, au siège de cette agence onusienne, dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Avec ses interlocuteurs, Samy Badibanga a plaidé pour plus d'actions d'investissement dans les zones post-conflits afin de créer des emplois et occupations qui garantissent le meilleur rempart contre la crise humanitaire.