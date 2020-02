Congo-Kinshasa: 1.450 maisons de l'Etat spoliées à Maluku et N'sele - Pius Muabilu alerte avant de frapper !

"Les blagues sont terminées. Si quelqu'un pense qu'il peut récupérer un bien immobilier de l'Etat illégalement durant les années, sans payer un sou au trésor public, il se trompe". Il s'agit de paroles fermes du Ministre d'Etat congolais, Ministre de l'Urbanisme et habitat, lors de sa descente sur terrain, le samedi 22 février, précisément dans deux communes de la ville de Kinshasa, à savoir Maluku et N'sele.

La pluie, fine soit-elle, qui s'est abattue sur la capitale congolaise, samedi dernier, n'a pas été un obstacle pour Pius Muabilu Mbayu Mukala. "Je suis le Ministre de terrain", retient-on de ses paroles à la presse, à l'issue de cette journée d'inspection décisive.

Le Ministre d'Etat a effectué le déplacement de ces deux communes de Kinshasa, dans le seul ultime objectif d'aller à la découverte des biens immobiliers et espaces relevant du domaine privé de l'Etat congolais. Son constat a été amer à Maluku où il a dû visiter quatre sites dont les célèbres quartiers Monaco et Mangengenge, chacun avec ses zones spoliées par des personnes non autrement identifiées, mais aussi à N'sele où il est allé à l'assaut du quartier Plaza.

"Il faudrait que nous puissions remettre l'Etat dans ses droits. Nous avons des assignations sur le plan budgétaire ; nous devons respecter ces assignations. Je n'ai pas de choix que de descendre comme ça ; récupérer tout ce qu'il faut récupérer pour que l'argent rentre dans la caisse de l'Etat", a laissé entendre Pius Muabilu Mbayu Mukala, qui reconnaît que son ministère est potentiellement mobilisateur des recettes.

"C'est des individus non autrement identifiés qui se permettent depuis 31 ans de mettre de l'argent de l'Etat dans leurs poches. Et, c'est des centaines de milliards", a-t-il tapé du point sur la table, en ce qui concerne les nombreuses maisons spoliées à Maluku depuis 1989.

"Trop c'est trop, les choses ont trop duré", c'est l'alerte de Pius Muabilu Mbayu Mukala, qui dénonce l'inconscience, sinon la mauvaise foi pure et simple de ces compatriotes occupant les biens immobiliers et espaces privés de l'Etat congolais en violation des lois y relatives.

Tout en mettant en garde les détracteurs qui s'évertueront à s'interposer à ce combat de bon aloi, lequel vise à tout point de vue la mobilisation significative des recettes en rendant à l'Etat ce qu'il lui revient, le ministre d'Etat congolais, ministre de l'urbanisme et habitat informe que sans délai, une tripartite ministère des Affaires Foncières, ministère national de l'Urbanisme et Habitat et ministère provincial de l'urbanisme sera mise en place, en vue de sensibiliser le conservateur.

"Ça fait très très très mal", sermonne Pius Muabilu Mbayu, qui est décidé de matérialiser la vision du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et par ricochet, le programme gouvernemental dont est porteur le Premier ministre, chef du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Pour Muabilu Mbayu Mukala Pius, c'est la meilleure façon de servir le peuple congolais en mettant à l'avant-plan l'intérêt supérieur.