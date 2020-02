Congo-Kinshasa: L'ONG FED déplore les mauvaises conditions de travail des juridictions pour enfants

La problématique des conditions de traitement des enfants en conflits avec la loi en RDC, précisément à Kinshasa, a laissé perplexe la présidente de l'ONG des « Femmes Elections et Développement » (FED), Me Eveline Mulemangabo Nabintu.

Après un moment d'investigations menées par son organisation, elle n'a pas tardé à manifester son indignation à l'égard de l'autorité compétente en cette matière. A ce constat, Me Eveline préconise quelques réformes d'abord en ce qui concerne les conditions carcérales, mais également dans le secteur éducationnel de ces enfants.

"Les enfants sont l'avenir d'un pays. Le futur du Congo au travers cette catégorie des enfants, doit donc commencer à être préparer aujourd'hui car, demain c'est trop tard", a dit Me Eveline Mulemangabo. Une remise en question de l'autorité compétente dans le modus operandi de la loi portant protection de l'enfant en République Démocratique du Congo.

Face à un constat plutôt déplorable des conditions carcérales des enfants en conflits avec la loi notamment, le « quartier spécial » dans le pavillon 10 de la prison centrale de Makala, avec une capacité d'accueil de seulement 80 enfants, se trouve dans un gros état de délabrement.

Ajoutons à cela, le fait de mettre en garde à vue les enfants en conflits avec la loi dans une même pièce (cachot, amigo) que les adultes jusqu'à l'ouverture de leurs dossiers. Une pratique qui peut avoir un impact négatif sur l'état psychologique de ces derniers, voire les exposer à divers danger.

Pour faire face à cette menace en perspective, il s'avère impérieux de procéder à la sensibilisation de la population sur la loi portant protection de l'enfant, question de préconiser des approches entre la communauté et les Tribunaux pour enfants (TPE), selon l'ONG des Femmes Elections et développement.

Quid de la loi portant protection de l'enfant ?

Cette loi a vu le jour partant des conditions de l'enfant dans le monde en raison de sa vulnérabilité, de sa dépendance par rapport au milieu, de son manque de maturité physique, intellectuelle et émotionnelle, nécessitant de soins spéciaux et une protection particulière n'a cessé d'interpeller depuis un certain temps la communauté internationale et nationale.

Et c'est, en effet, dans ce contexte que s'est fait sentir le besoin pressant d'élaborer en RDC une loi portant protection de l'enfant. En République Démocratique du Congo, la protection de l'enfance est consacrée dans la Loi organique n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

Ce faisant, cette loi poursuit notamment les objectifs de garantir à l'enfant le droit de bénéficier des différentes mesures à caractère administratif, social, judiciaire, éducatif, sanitaire et autres visant à le protéger de toutes formes d'abandon, de négligence, d'exploitation et d'atteinte physique, morale, psychique et sexuelle. Mais également de diffuser et promouvoir la culture des droits et devoirs de l'enfant et en faire connaître à celui-ci les particularités intrinsèques en vue de garantir l'épanouissement intégral de sa personnalité et de le préparer à ses responsabilités citoyennes.

Aussi, la Loi portant protection de l'enfant contribue à le faire participer à tout ce qui le concerne par des moyens appropriés susceptibles de l'aider à acquérir les vertus du travail, de l'initiative et de l'effort personnel ; cultiver en lui les valeurs de solidarité, de tolérance, de paix et de respect mutuel afin de l'amener à prendre conscience de t'indissociabilité de ses droits et devoirs par rapport à ceux du reste de la communauté ; et, à renforcer la responsabilité des parents, de la famille et de l'ensemble de la communauté à l'égard de l'enfant.