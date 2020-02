Congo-Kinshasa: Clôture de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa - Les Evêques appelés à appliquer les résolutions

Débutée mardi 18 février 2020, l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa, Assepkin, s'est clôturée vendredi 21 février 2020 dans le diocèse d'Idiofa dans le Grand Bandundu. Cette assemblée plénière de quatre jours a porté sur la configuration de diocèses de la province ecclésiastique, l'harmonisation de la liturgie et l'organisation du tribunal ecclésiastique.

Au sortir de ces assises présidées par l'Archevêque Métropolitain de Kinshasa, Fridolin Cardinal Ambongo, dix recommandations ont été faites à travers le document "Peuple de Dieu sois fort et tiens bon" pour la bonne marche de l'Eglise.

La première résolution concerne l'intégration de l'Institut Supérieur Catholique de Kinshasa dans le grand projet de création de l'université Catholique de Kinshasa dans une gestion provinciale. La deuxième résolution est en rapport avec la mise en pratique de la préparation au troisième congrès Eucharistique national. La troisième se base sur les propositions réalistes pour redynamiser les structures nationales (écoles, séminaires, Asuma/Suma). La quatrième se base sur l'harmonisation de la pratique liturgique de la province. La cinquième résolution de ces assises concerne la création des tribunaux de la 1ère instance dans chaque diocèse et celui de la 2ème instance au niveau provincial.

La sixième c'est le respect de la procédure d'accueil des congrégations et instituts désireux de s'installer dans les Diocèses de l'Assepkin. Tandis que la 7ème résolution interpelle Asuma et Usuma qui devront traiter sérieusement les cas des ex religieux qui gardent encore leur soutane. Les curés des Paroisses n'accordent pas des responsabilités aux ex religieuses qui continuent à porter les habits religieux épingle la huitième résolution. Pour la neuvième, les Evêques se sont indignés du non-respect des mesures arrêtées par le Chef de l'Etat (cas de la suppression des barrières sur les routes qui continuent encore). Et enfin, la dixième résolution fait montre de l'indignation des Evêques de la précarité des conditions de sécurité routière occasionnant plusieurs accidents.

Ont pris part à cette assemblée plénière ordinaire Messeigneurs José Moko, Evêque d'Idiofa ; Timothée Bodika Evêque de Kikwit ; Jean-Pierre Kwambamba, Evêque de Kenge ; Daniel Nlandu, Evêque de Matadi ; Cyprien Mbuka, Evêque de Boma ; Donatien Bafwidinsoni, Evêque d'Inongo ; Eduard Kisonga, Evêque Auxiliaire de Kinshasa ; Louis Mbwol, évêque Emérite d'Idiofa et Eduard Mununu, Evêque Emérite de Kikwit. De l'autre côté, le Recteur de l'Université catholique du Congo, l'Abbé Léonard Santedi et de l'université catholique du grand Bandundu, les Recteurs des grands séminaires, les présidents de l'ASSUMA et USSUMA. Il ya lieu de noter que la province ecclésiastique de Kinshasa comprend les diocèses de Matadi, Boma, Kisantu, Popokabaka, Kikwit, Idiofa, Kenge et Inongo. Et que l'assemblée précédente a eu lieu à Kinshasa en 2019.