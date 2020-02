Algérie: Le représentant du Front Polisario en Espagne prend officiellement ses fonctions

Madrid — Le représentant du Front Polisario en Espagne, Abdulah Arabi, a pris officiellement ses fonctions, samedi à Madrid, a rapporté l'Agence sahraouie SPS.

Le représentant du Front Polisario à l'Union européenne, Oubi Bouchraya, et le ministre des zones occupées et de la communauté sahraouie à l'étranger, Mohamed Louali Akeik, ont été chargés de présider cette première réunion, au siège du Front Polisario dans la capitale espagnole, des délégués sahraouis nouvellement nommés et des délégués dans l'Etat espagnol.

Le responsable sahraoui a également félicité l'ancienne représentante, Kheira Bulahi Bad, pour son travail acharné, soulignant ses efforts et sa vision constants lors de sa présence à Madrid.

Pour sa part, Kheira Bulahi a remercié ses collègues pour leur collaboration. L'actuelle ministre de la Santé publique a apprécié l'expérience du nouveau représentant et a indiqué que sa connaissance approfondie de l'environnement espagnol était un facteur positif dans la conduite d'un programme d'action ambitieux.

Oubi Bouchraya, et Mohamed Louali Akeik ont souligné pour leur part la nécessité de lancer un programme d'action axé sur "la bataille juridique avec l'Union européenne, la mobilisation de l'opinion publique et des partis politiques, la promotion d'actions politiques dans les zones libérées de la RASD et le renforcement des actions dans les zones occupées par le régime marocain".