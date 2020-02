Algérie: Le pays réaffirme à NY la nécessité de promouvoir les valeurs de la Charte des Nations Unies

New York — Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations-unies, l'Ambassadeur Sofiane Mimouni, a indiqué à New York que la commémoration du 75ème anniversaire de l'ONU représentait une occasion renouvelée de promouvoir les valeurs et les principes universels de la Charte des Nations unies, le multilatéralisme et un ordre international fondé sur des règles.

La déclaration portant commémoration du 75ème anniversaire de l'ONU, devrait non seulement réaffirmer "notre engagement collectif en faveur du multilatéralisme, mais elle devrait, surtout, clairement énoncer nos priorités, les défis auxquels nous sommes confrontés et comment nous envisageons d'y répondre", a déclaré l'ambassadeur lors la première réunion de consultation informelle sur cette déclaration, co-facilitée par le Qatar et la Suède.

M.Mimouni a saisi cette occasion pour mettre en exergue les principaux éléments que cette déclaration devrait refléter, notamment l'attachement de la communauté internationale au multilatéralisme et au respect des buts et des principes énoncés dans la Charte de l'ONU, en particulier l'égalité souveraine des Etats et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, le droit à l'autodétermination et le règlement pacifique des différends.

Tout en relevant la nécessité de relever les défis majeurs et complexes auxquels l'ONU fait face, à l'instar des conflits prolongés et émergents, l'occupation étrangère et la décolonisation, le terrorisme et l'extrémisme violent, l'ambassadeur a souligné la nécessité pour l'ONU d'adapter ses structures pour mieux refléter les réalités du XXIe siècle, en particulier la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies et la revitalisation des travaux de l'Assemblée générale, en tant qu'organe le plus représentatif et démocratique des Nations Unies.

M.Mimouni a conclu ses propos en réitérant l'engagement de l'Algérie à contribuer à l'effort collectif visant à instaurer la stabilité, la prospérité et un monde plus sûr pour tous, à travers un système multilatéral revigoré guidé par les nobles valeurs, les but et les principes consacrés par la Charte des Nations Unies.

Elle a, en outre, décidé de tenir, le 21 septembre 2020, à New York, une réunion de haut niveau à laquelle participeront les chefs d'Etats et de gouvernement, pour marquer le 75ème anniversaire de l'Organisation.

Il est prévu que cette réunion adopte une déclaration concise, concrète, unificatrice et tournée vers l'avenir, qui exprimera l'attachement collectif des Etats membres au multilatéralisme et à l'Organisation ainsi que leur vision d'un avenir commun.