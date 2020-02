Algérie: Oran - La plage de Madagh choisie comme modèle pour la saison estivale 2020

Oran — La plage de Madagh (ouest de la wilaya d'Oran) a été choisie comme modèle en prévision de la saison estivale 2020 car disposant de tous les moyens de repos, a-t-on appris auprès de la direction du tourisme et de l'artisanat.

La commission de wilaya chargée de la préparation de la saison estivale 2020 œuvre actuellement à faire de Madagh une plage modèle disposant de tous les moyens et de conditions de repos et de divertissement, notamment le traçage des pistes, l'animation sportive et culturelle, 'hygiène, la plaisance (jet ski) et autres commodités conformément à la loi en vigueur, a souligné le chef de service contrôle et suivi des activités touristiques.

La plage de Madagh renferme des paysages naturels, dont une forêt, et remplit les conditions d'hygiène et de propreté qui font que de nombreux estivants la fréquentent, en plus de la qualité de son eau bonne pour la baignade, a souligné Mourad Boudjenane.

Par ailleurs, la commission, qui a effectué une sortie du 2 au 6 février courant dans toutes les plages de la wilaya, œuvre avec les présidents d'APC et chefs de dairas à lever les réserves et à remédier aux lacunes en vue d'assurer une bonne préparation de la saison estivale 2020.

Une deuxième sortie est prévue dans toutes les communes côtières pour lever les réserves, a-t-on annoncé.