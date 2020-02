Algérie: Le Conseil constitutionnel célèbre son 30e anniversaire

Alger — Le Conseil constitutionnel a célébré dimanche le 30e anniversaire de sa création, en se remémorant les plus importantes étapes qu'il a franchies et les efforts qu'il a consentis dans l'objectif de préserver les droits et libertés et imposer le respect de la Constitution.

A l'occasion, le président du Conseil, Kamel Fenniche a fait part, dans son allocution lors de l'ouverture des festivités de célébration du 30e anniversaire, de sa fierté du Conseil qui "s'est érigé, tout au long des trente années passées, en défenseur des libertés et droits dès le début et depuis sa toute première décision concernant la surveillance des élections, le 22 août 1989, date à laquelle, il a mis en avant l'inconstitutionnalité de l'atteinte aux droits de candidature et d'élection et a défendu le principe d'égalité entre les citoyens devant la loi, conformément à la Constitution et aux chartes internationaux pertinentes ratifiées par l'Algérie".

L'intérêt accordé par le Président de la République, M. Abdelmadjd Tebboune à la célébration de l'anniversaire de création du Conseil constitutionnel témoigne de "sa considération quant à l'importance de la mission dont s'est acquitté notre institution, tout au long des décennies écoulées, à savoir, précise M. Fenniche, veiller au respect de la Constitution et à la protection des droits et libertés et la contribution de ceci à l'instauration de l'Etat de Droit annoncé par le Président, comme un objectif suprême qui bénéficie de la priorité pour l'instauration d'une nouvelle République qui repose sur l'équilibre entre les Pouvoirs et l'indépendance de la Justice, le respect des droits et libertés ainsi que sur la moralisation de la vie publique et la lutte contre la corruption".

Le président du Conseil constitutionnel a salué les "grands efforts" fournis par les membres et présidents du Conseil durant les décennies passées en ce qui concerne les droits de l'Homme et ceux de la femme, les élections législatives, le contrôle du règlement intérieur du Parlement, les lois organiques de la Constitution et plusieurs autres décisions où il a prononcé l'inconstitutionnalité.

Un film documentaire a été projeté retraçant le parcours du Conseil constitutionnel durant les trente dernières années, ainsi que les principales évolutions survenues en vertu des précédentes constitutions.

A souligner que les travaux de la Conférence internationale sur "la Justice constitutionnelle et la protection des droits et des libertés" se poursuivent jusqu'à lundi avec la participation de délégations étrangères.