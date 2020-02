Madagascar: Evolution professionelle - La plateforme de formation Upsilon à Madagascar

Opérateurs économiques, étudiants et professionnels sont venus à la Chambre de commerce et d'industrie à Antaninarenina pour la présentation d'un éventail de formations en ligne adapté à différents besoins dans le monde des affaires et des entreprises.

Déjà déployée dans plusieurs pays dans le monde, la plateforme d'enseignement à distance, appelée Upsilon, regroupe toutes les réponses à ces besoins. « Il est possible à travers cette plateforme, de préparer des diplômes, des certifications professionnelles reconnues et obtenir à la fin le même diplôme comme si on l'avait préparé dans nos écoles à Paris.

Upsilon repose sur trois piliers : le bureau de représentation à Madagascar pour accompagner les apprenants sur place, le site internet où se trouvent les blocs de compétences proposés et le formulaire pour s'inscrire à ces formations, la plateforme pour récupérer l'ensemble des cours sous différents formats pour accéder à la même qualité de formation, au même contenu, au même diplôme que celui obtenu en France », explique Olivier de La

garde, président du Collège de Paris. Ce dernier regroupe des établissements offrant des formations en ressources humaines, en management des projets, en management des organisations, en administration et finances, en commerce et marketing, et en management du digital.

Mieux gagner

La startup Malagasy Talent Management est à l'origine de l'intérêt du Collège de Paris pour Madagascar. « En marge de leurs activités d'accompagnement et de formation aux entreprises et particuliers, Malagasy Talent Management a détecté le besoin évident de formations de haut niveau. Malagasy Talent Management hébergera sur place les regroupements de tous les apprenants à Madagascar en formation via la plateforme Upsilon », poursuit Olivier de Lagarde.

D'après Joëlle Rasolofo, directrice Pôles Compétences chez Malagasy Talent Management « Les personnes à la recherche de formation et d'orientation se font nombreuses ». Selon Olivier de Lagarde, « Le fonds malgache de formation professionnelle prend part au financement des formations proposées sur Upsilon car il ne faut plus que l'obstacle financier empêche l'initiative personnelle de se former ».

Les étudiants souhaitant faire du double parcours, plus précisément un parcours classique local et une formation internationale à distance, sont ciblés par Upsilon de même que les professionnels en quête d'évolution dans leurs carrières ou souhaitant gagner en compétences afin d'être mieux rémunérés étant donné que l'enchaînement des séances de regroupements a lieu hebdomadairement le soir.