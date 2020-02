Afrique de l'Ouest: La BRVM à la rencontre des investisseurs et émetteurs potentiels béninois

Les 20 et 21 février 2020, une délégation de la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm et du Dc/Br) conduite par le directeur général a, dans le cadre d'une tournée régionale, séjourné à Cotonou en vue d'échanger avec les investisseurs institutionnels (Caisse de retraite, Caisse des Dépôts et Consignations, Compagnies d'assurances), les Ordres professionnels du Bénin (médecins, avocats, notaires, huissiers, architectes) ainsi que des entreprises du secteur privé, notamment des Pme.

Selon un communiqué de presse, ces rencontres, qui visent à informer et à sensibiliser les acteurs de la place du Bénin, s'inscrivent dans le cadre du déploiement des actions de promotion du Marché financier régional.

La Brvm et le Dc/Br ont saisi cette occasion pour rappeler aux investisseurs institutionnels l'importance de leur rôle structurant et de leader sur le marché, à l'instar des autres places boursières.

La Brvm les a invités à évoluer de la stratégie "buy and hold" à une stratégie de gestion plus active basée sur des informations disponibles dans le marché en se dotant des moyens humains et matériels adéquats.

La même source signale que les structures centrales ont également saisi l'occasion pour féliciter la Cnss qui a été élue meilleur investisseur institutionnel de l'Uemoa et se sont réjouies de l'arrivée de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin comme un acteur central dans le paysage économique et financier béninois.

La rencontre avec les Ordres professionnels a été l'occasion de les sensibiliser sur les avantages de l'investissement en bourse ainsi que sur la gestion des risques de marché à travers une approche de portefeuille diversifiée.

En ce qui concerne les entreprises, elles ont été invitées à tirer profit de la présence d'une bourse (Brvm) dans l'Union pour mobiliser des ressources à long terme en vue du financement de leurs investissements.

Les Pme ont été particulièrement sensibilisées sur les conditions d'admission sur le Troisième Compartiment ainsi que sur les outils d'accompagnement leur permettant d'y accéder.

Elles ont souhaité bénéficier de l'appui des partenaires techniques et financiers ou des organismes dédiés créés par les Etats, en vue de la mise en place des outils modernes de bonne gouvernance et de bonne gestion, enseignés dans le Programme Elite Brvm lounge.

Lors de ces différentes rencontres, tous les acteurs ont été unanimes à souligner l'importance des actions de sensibilisation et de communication, la nécessité de rencontres régulières de ce type et le besoin de partenariat pour une coopération plus active avec la Brvm et le Dc/Br.