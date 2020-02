Tunisie: Coopération tripartie - Tunis, Bizerte et Marseille autour du Smart City

La smart City ! Cette notion qui prend de plus en plus d'ampleur, commence à être un axe primordial dans la vision stratégique d'une multitude de municipalités pas seulement en Tunisie mais aussi en France, raison pour laquelle la municipalité de Bizerte a reçu une délégation de Marseille la semaine dernière.

M. Jean ROTTA, adjoint au maire de Marseille délégué aux relations internationales et à la coopération Euro-méditerranéenne, conseiller métropolitain et député honoraire et Mme.Dominique GINOUVES, chargée de mission relations internationales et Européennes de ville de Marseille ont été reçus à la mairie de Bizerte dans un premier temps pour se réunir après au Coworking Business Center là où il y a eu un échange fructueux autour de la thématique de Smart City.

A la réunion ont été présents aussi M.Olivier PRADET, Directeur du Bureau Business France de Tunisie et Mme.Rebecca GEAY, du service de coopération de l'ambassade de France.Dans son allocution, M. ROATTA a insisté sur l'importance de l'implication des politiciens dans la création du changement.

Durant la réunion, M. Borhene DHAOUADI, architecte et porteur du projet Smart City a fait un récapitulatif autour de l'avancement de ce projet où la notion de « Data City » qui concerne l'évolution du niveau de maturation des projets des territoires sur plusieurs thématiques a été le sujet de travail de l'année 2019.

«Le travail va continuer cette année également avec un nouveau tour de table réunissant partenaires publics et privés élargis qui sera sous forme d'un appel ouvert aux entreprises qui opèrent dans l'ingénierie des Aménagements publics, la construction et des TIC. » Avançait-il.En effet, M. ROTTA a exprimé son entière adhérence à ce projet qui va se poursuivre sous forme d'une coopération tripartie (Tunis / Bizerte / Marseille) autour des aménagements durables et du renouvellement urbains avec comme référence (L'opération Euro-Méditerranéene à Marseille).

Cette coopération décentralisée opérationnelle va impliquer les acteurs privés et la société civile productrice mettant en œuvre des matrices budgétaires à développer et à faire évoluer en fonction des différents échanges.En outre, des échanges dans les domaines sportifs ont été proposés par M.Jean ROATTA et Mme.Dominiques GINOUVES concernant le sport nautiques et plaisance de Bizerte et l'Olympique de Marseille.

Dans son discours imprégné de la thématique smart, M. ROATTA a expliqué qu'il faut miser sur l'éducation des enfants, ces femmes et hommes de demain sans oublier de souligner le rôle du politicien qui doit penser à ces générations futures en optimisant les ressources disponibles à savoir les énergies renouvelables.Un dialogue enrichissant a été entretenu autour d'une table ronde pour débattre les modalités de coopérations entre les deux rives de la Méditerranée pour un avenir 'smart'. Mais, une chose qui est sûr c'est qu'il y a du pain sur la planche...