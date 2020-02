Tunisie: Focus business - La promotion des exportations

La promotion des exportations constitue un sujet traité à maintes reprises par les professionnels, l'administration et les structures d'appui. L'objectif est de promouvoir la vente des produits de consommation tunisiens dans les marchés extérieurs.

Depuis l'Indépendance, l'Union européenne a fixé des quotas pour divers produits tunisiens avec un traitement préférentiel, et ce, pour encourager la Tunisie à commercialiser ses produits marchands et garantir, ainsi, un revenu régulier. Au fil des ans, ce marché est devenu incontournable et accapare 80% de nos exportations, comme c'est le cas, d'ailleurs, pour d'autres pays africains émergents.

L'huile d'olive constitue l'un des produits les plus appréciés par l'Union européenne qui a augmenté le quota d'achat. Pour promouvoir les exportations, les industriels tunisiens sont appelés à diversifier aussi bien les produits que les marchés. Il suffit que le marché européen connaisse une récession de la demande pour que toute l'industrie tunisienne se trouve en berne. D'où la nécessité d'axer davantage les efforts sur la recherche-développement, sans négliger l'innovation et la créativité pour mettre sur le marché des produits innovants demandés par les consommateurs.

Il s'est avéré que la Tunisie n'a pas exploité suffisamment les résultats de la recherche-développement, et les produits à haute valeur ajoutée mis sur le marché ne sont pas nombreux, pour ne pas dire inexistants. Le transfert technologique des centres de recherche et d'entreprises étrangères se fait, lui aussi, au compte-goutte. Notre pays doit compter sur lui-même pour développer de nouveaux produits innovants en créant une symbiose entre la recherche-développement et le système productif. Une structure spécialisée et publique pourrait être chargée de cette coordination.

Un contrat-programme devrait être conclu entre ladite structure et l'Etat pour faire une évaluation à chaque fin d'année et connaître quel est le nombre de projets innovants soumis au système industriel pour l'exploiter. Pour ce qui est des marchés, il faut oser pénétrer dans les nouveaux marchés comme ceux de l'Afrique subsaharienne, de l'Asie et de l'Amérique où le nombre de consommateurs se compte par millions avec un pouvoir d'achat élevé. Du travail reste à faire au niveau du transport et de la logistique pour atteindre ces marchés. Les entreprises exportatrices peuvent déjà bénéficier des mécanismes d'encouragement à l'exportation mise en place par l'Etat pour exploiter ces niches qui peuvent rapporter beaucoup.