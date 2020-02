Tunisie: JSK - Une question d'animation défensive

Le staff technique s'attend à une meilleure stabilité défensive.

Après deux journées, personne ne peut porter un jugement sur le travail du nouveau staff technique. Toutefois, les fans n'ont pas caché leur inquiétude. Malgré le nombre important de recrues au cours du mercato hivernal, les supporters n'ont pas noté jusque -là de progression.L'équipe n'a pas retrouvé la réussite et s'est inclinée face à l'ASS (0-2) et l'USBG (0-1). Question de choix techniques peut-être, sachant que l'équipe peut beaucoup mieux faire.

Bref, à Kairouan, c'est la stratégie de travail prônée qui est au centre des discussions. Un club sans projet sportif ne peut pas aller loin. Les puristes estiment que beaucoup de choses sont à revoir et à Mhamdi de se montrer plus vigilant à l'avenir.

Arrière-garde inédite

Pour la seconde fois depuis peu, la JSK perd suite aux mêmes bévues défensives. Ces défaites ont mis à nu les défaillances technico-tactiques de Mhamdi. Cet après-midi face au CSS, l'ensemble aghlabide doit retrouver ses repères. Le défenseur Anas Sassi sera lancé pour suppléer le jeune Rebaï qui n'a pas convaincu au cours des dernières rencontres. L'absence de Bacha et de Bouazra en raison de blessures diverses poussera le coach à titulariser Harbi et Romdhani. Les supporters, à leur tour, espèrent noter à terme une certaine stabilité en défense vu l'expérience des Ammar et Dahnous. Le pivot David sera absent à cause des séquelles de sa blessure. Enfin, c'est Aboud qui formera avec Banga le tandem de pivots.

On prend les mêmes en attaque

Plus haut, Ameur, Hosni et L. Dahnous se sont montrés lent en raison d'un physique précaire.Hamza, lui aussi, n'a pas été rayonnant. Beaucoup de passes approximatives et un excès de jeu individuel : tous ces facteurs ont pesé sur le rendement de l'équipe. Bref, l'attaque manque de mordant. Le retour de l'attaquant Benjamin pourrait constituer une alternative pour le coach Mhamdi.