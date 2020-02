Cote d'Ivoire: Souleymane Diarrassouba salue le dynamisme de l'Ue-Rhdp

Une cérémonie d'investiture des coordonnateurs et autres délégués départementaux de l'Union des enseignants du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Ue-Rhdp) s'est tenue le samedi 22 février, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, à Yamoussoukro.

« Ce qui paie à votre niveau, c'est votre engagement et votre présence sur le terrain. Votre dynamisme et votre efficace approche sont assez différents des autres structures. Je l'avoue, je le reconnais et c'est à saluer.

Parce que ce que vous faites sur le terrain, vous n'étiez pas obligés de le faire. Vous aurez pu faire comme tous les autres mais votre engagement est reconnaissable ». Propos du ministre du Commerce et de l'Industrie, coordonnateur régional du Rhdp du District de Yamoussoukro.

Il les a tenus à l'endroit de l'honorable Abdoulaye Kouyaté et son équipe de l'Ue-Rhdp, le samedi, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, à Yamoussoukro, à l'occasion de la cérémonie d'investiture des coordonnateurs et autres délégués départementaux de la structure spécialisée du Rhdp dont il était le parrain.

Le ministre Souleymane Diarrassouba a souhaité que ce dynamisme soit maintenu en raison de l'importance des enseignants dans le jeu politique en Côte d'Ivoire. « J'admets que votre place est assez importante dans le processus électoral.

On a assez besoin de vous. Surtout en ce qui concerne les formations et l'encadrement des acteurs, des militants et des électeurs. L'Ue-Rhdp occupe une position transversale et capitale pour cette année électorale de 2020 », a-t-il soutenu.

Le ministre a aussi indiqué à l'Ue-Rhdp, les défis pour 2020. « Un autre défi qui est important à mes yeux pour vous, c'est que l'Ue-Rhdp fasse d'un objectif important, la diffusion du bilan du Président de la République. Car si on ne dit pas ce qu'on a fait, ce ne sont pas les autres qui le diront », a-t-il conseillé.

L'honorable Kouyaté Abdoulaye, président du Bureau exécutif national de l'Ue-Rhdp, a, quant à lui, soutenu qu'aucun développement ne pouvant se faire dans une atmosphère de turbulence, les Ivoiriens, en choisissant le Rhdp, ont fait l'option de la paix et de la stabilité.

« Et, le moins qu'on puisse dire, a-t-il insisté, c'est que le Président de la République, Alassane Ouattara, nous le rend bien. »

A l'occasion, plusieurs coordinations de l'Ue-Rhdp ont été investies par le parrain.