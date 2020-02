Algérie: Vers la création d'une instance nationale chargée du foncier industriel

Alger — Le ministre de l'Industrie et des mines a proposé, lors du Conseil des ministres tenu dimanche sous la présidence du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la création d'une instance nationale chargée du foncier industriel pour traiter les dysfonctionnement enregistrés en la matière.

A cette occasion, le ministre de l'Industrie et des mines a évoqué la situation actuelle des zones industrielles et zones d'activité en terme de nombre outre la multiplicité des instances en charge de la gestion du foncier industriel et l'existence d'un système juridique contradictoire.

Le ministre de l'Industrie a proposé également la récupération des assiettes non exploitées et la mise en place d'un programme urgent de réhabilitation, outre l'adoption d'une approche différente et l'aménagement de nouveaux espaces pour le foncier industriel, selon le communiqué.

Le plan comprend aussi l'ouverture d'un guichet des Fonds de leur financement, le lancement d'activités intersectorielles pour favoriser l'émergence de l'économie de la connaissance, la création d'incubateurs publics et privés au niveau des zones industrielles et en fin confier aux micro-entreprises et start-up la gestion progressive des zones industrielles à travers des systèmes informatisés.

Intervenant au terme de cet exposé, le Président de la République a instruit le ministère de la Micro entreprise, des startup et de l'économie de la connaissance d'entamer immédiatement la réalisation de ses projets, d'investir le terrain en conciliant entre le possible et le faisable.

Le Président de la République a exhorté ce département ministériel à tirer avantage des expériences des pays développés en la matière pour la création d'un maximum de start-up, à mettre à profit les zones industrielles non-exploitées et à promouvoir les zones d'activité, étant les plus proches de la réalité des communes.

Par ailleurs, M. Tebboune a mis l'accent sur l'impératif d'assainir le foncier industriel existant avant de réfléchir à la création de nouvelles zones industrielles.

Soulignant, dans ce sens, que le plus important est l'industrialisation qui crée la richesse et l'emploi, il a ordonné l'interdiction de l'octroi du foncier industriel à des +aventuriers+ pour ne pas reproduire les erreurs du passé et protéger le parc foncier national.

Le Président Tebboune a instruit, dans ce cadre, de rattacher le parc technologique de Sidi Abdellah, relevant actuellement au ministère de la Poste et des Télécommunications, au ministère de la Micro entreprise, des Startup et de l'Economie de la connaissance.

Il a instruit également d'introduire, dans la loi de Finances complémentaire (LFC), des mesures fiscales incitatives au profit des entreprises garantissant des postes d'emploi.

Le Président de la République a ouvert la réunion en s'adressant aux membres du gouvernement pour les exhorter à l'impératif de la rationalisation des dépenses de l'Etat en se limitant au strict nécessaire, notamment en termes d'acquisition et de location de véhicules

pour l'opération de Recensement national, affirmant que "le changement doit émaner de la conviction personnelle de rompre avec les pratiques du passé et de construire une nouvelle République à la hauteur des aspirations du peuple".