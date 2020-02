Madagascar: Tennis/ Circuit africain U14 de Madagascar grade 2 - Etape 1 - Quatre Malgaches dans le carré final

Madagascar reste performant dans son circuit africain U14 qui se joue à Ilafy. Quatre malgaches sont encore en course pour le titre.

Une belle prestation en somme. L'étape 1 du circuit africain U14 de Madagascar qui a démarré au club olympique de Tananarive (COT) samedi a plutôt réussi aux joueurs malgaches. Au bout des deux premières journées, quatre Malgaches sont en demi-finales.

Chez les filles, Mirindra Razafinarivo, qui aura 12 ans cette année a effectué un parcours remarquable. Elle a surclassé successivement l'Égyptienne Marine Boutros (6/4 7/5), sa compatriote Harena Voaviandraina (6/2 6/4) et hier en quart de finale la Réunionnaise Ellie Laure Ah Sou (6/1 6/1). Ce jour, elle sera opposée à Miotisoa Rasendra, tête de série numéro un du tournoi. Pour arriver à ce stade, elle s'est d'abord imposée contre Mitia Voavy (6/0 6/30 et devant l'Égyptienne Nehad Nardine (3/6 6/2 10/8).

« C'était un match difficile. Je stressais un peu au début mais cela s'est mieux passé, j'ai joué au mieux les points importants. J'ai tenu bon avec le soutien du public malgache. Après la pluie est au rendez-vous et on doit s'adapter. Mais bon... j'y crois et le meilleur est à venir », estime Miotisoa Rasendra.

Dans l'autre demi-finale, on aura l'affiche Elisoa Andriantefihasina -Adel Malak Ahmed (Égypte). Elisoa a obtenu sont ticket pour les demi-finales en s'imposant sur Miarana Andrianafetra (6/4 7/5). Pour sa part, l'Égyptienne a eu raison de Ravaka Ramanantoanina (6/1 6/1).

Rescapé

Chez les garçons, Mahefa Rakotomalala reste le seul joueur malgache en lice. Jusqu'ici, il a enregistré une première victoire sur le Mauricien Thavish et une seconde sur le Congolais Eytan Miessen (6/4 6/2). Ce jour, il affronte en demi-finale l'Égyptien Mostafa Noureldine, tombeur de Tefy Ranja Rabarijaona (6/2 6/2). Ce match représente la troisième confrontation entre ces deux joueurs en moins de quatre mois. L'Égyptien avait pris le dessus à Maurice en novembre et Mahefa a pu prendre sa revanche au Kenya en décembre. Le vainqueur de ce match jouera contre le Zimbabwéen Takura Mhwandagara, gagnant de Tody Avo Rajaobelina (6/0 6/4) et le Rwandais Junior Hakizumwani.

Place donc aux demi-finales des simples garçons et filles au COT à partir de 8h. Les huitièmes et les quarts de finales des doubles seront aussi au programme. Dans ce tournoi international, treize nationalités sont en compétition pour glaner des points au classement africain U14.