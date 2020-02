Maroc: Coupe d'Arabie U20 - Deuxième revers consécutif des Barea

Pas de quart de finale pour les Barea U20, à la Coupe d'Arabie. Ils se sont inclinés à l'issue de leur troisième match, hier au stade Faisal bin Fahad. Ils ont perdu devant le Maroc (1-2). Un deuxième revers consécutif qui scelle leur parcours dans la compétition.

La veille de la rencontre, les jeunes de la sélection ont rencontré Faneva Andriatsima, qui évolue en Arabie Saoudite. Ce dernier leur a apporté son soutien, moral et aussi financier. De quoi les motiver vu la situation périlleuse dans laquelle ils se trouvaient. Un contexte simple pour les hommes de Menahely Ruffin, qui devait impérativement s'imposer et espérer une déroute de Bahreïn. Longtemps, ils ont tenu en échec les Maghrébins et entretenaient de bons espoirs de gagner.

À la suite d'une première période dépourvue de but, le Maroc a ouvert le score dès le retour des vestiaires. Longtemps menée, la sélection malgache a égalisé à la 77ème minute sur un but d'Arnaud, sa cinquième réalisation du tournoi. Mais par la suite, la formation marocaine a obtenu un penalty. Ce qui lui a permis de reprendre l'avantage et de l'emporter.

Dans l'autre match du groupe B, Bahreïn a disposé de Djibouti (2-1). Ce résultat permet aux Bahreïniens de se qualifier pour la phase à élimination directe. Au classement général du groupe K, le Maroc (9 pts) prend la première place devant Bahreïn (6 pts). Les deux pays disputeront donc les quarts de finale. Derrière, Madagascar (3 pts) termine troisième devant Djibouti (0 pt).