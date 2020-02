Togo: Le jeu de la démocratie

Faure Gnassingbé s'est félicité lundi de sa large victoire. Mais il veut rester modeste.

'Je vous ai toujours dit qu'il fallait faire confiance au peuple togolais et que le plus important était que tout se déroule bien. C'est ce qui a été fait et les observateurs ont aussi pu le constater', a-t-il déclaré.

Il veut se mettre au travail le plus rapidement possible afin de poursuivre la politique de développement et réaliser les engagements pris pendant la campagne dans le domaine économique et social.

'A mes adversaires malchanceux, je voudrais leur dire que c'est le jeu de la démocratie. Arrêtons d'improviser, arrêtons d'inventer des chiffres imaginaires et soumettons-nous au jugement du peuple togolais.', a lancé M. Gnassingbé.

Faure Gnassingbé a remporté la présidentielle avec 72,36% des suffrages.

Les résultats définitifs seront publiés dans quelques jours par la Cour constitutionnelle.