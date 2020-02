Madagascar: Compagnie Miangaly - Le « Rally moi(s) théâtre » reconquiert la Ville des Mille

S'illustrant toujours avec cet esprit fraternel qui l'anime, la compagnie Miangaly Théâtre nous revient plus inspirée et dévouée que jamais afin d'émerveiller grands et petits de la splendeur de leur art.

Ainsi, à travers ce qui se présente comme l'événement culturel à ne pas rater pour tous les férus de théâtre traditionnel et contemporain, elle se redécouvre. Du 7 au 28 mars, à travers un marathon théâtral, la compagnie Miangaly Théâtre égayera la Ville des Mille, le tout porté par le talent de ses comédiens.

Le fameux « Rally moi(s) théâtre » promet diverses émotions grâce à une programmation exceptionnelle. Jouissif, convivial et débordant de créativité, il se distingue par une série de rendez-vous où le public aura à apprécier des pièces majoritairement inédites de la part de la compagnie Miangaly Théâtre.

Prônant un certain éclectisme par les thématiques qui s'illustreront dans chacune des pièces que l'on aura le privilège de découvrir, ce « Rally moi(s) théâtre » tend surtout à fédérer la grande majorité du public à découvrir et redécouvrir l'essence même de cet art intemporel et populaire qu'est le théâtre.

Pour tous

Pour tous les âges et pour tous les goûts, ce sont des pièces de théâtre éblouissantes de créativité que le « Rallye moi(s) théâtre » affiche à travers sa programmation. Le tout porté par le travail de la compagnie Miangaly Théâtre et la bienveillance de l'illustre Christiane Ramanantsoa. De l'IFM Analakely au Kudéta Carlton Anosy pour la célébration de la Journée mondiale du théâtr,e le 27 mars, l'événement parcourra ainsi de long en large la capitale. Avec un style bien à eux, toujours aussi gracieux et à l'aise, les comédiens se plairont à orner plusieurs scènes de leur humour et de la poésie des péripéties qu'ils relateront.

Le 7 mars, comme mise en bouche, l'IFM Analakely accueillera la pièce intitulée « La voix des... » à 15h, tandis que le 8 mars, Journée de la femme, « Femmes diverses » égayera le Cercle Germano-Malgache/Goethe Zentrum (CGM/GZ). Le 11 mars, « Voies d'artistes » résonnera au cœur même du collège Saint François-Xavier Antanimena 13 mars c'est au sein de la résidence de Suisse que « Lokoloko » se mettra en scène à 18h pour un auditoire privilégié. Le 14 mars à partir de 15h, c'est au tour du lycée français d'Ambatobe d'accueillir « La planète des Songes ».

Le 22 mars « Kolomaholo » égayera la clinique Ivokoloaina Ampitatafika tandis que le 25 mars, une représentation de « Voies d'artistes » se tiendra à la Bibliothèque nationale Anosy. Le 27 mars, la Journée nationale du théâtre sera célébrée au Kudéta Carlton Anosy. Le « Rally moi(s) théâtre » sera clôturé au Maro Madagascar Ankorahotra avec la lecture « Des lire novices ». Notez-les dans vos agendas !