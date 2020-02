Madagascar: Orange pro league - Elgeco et AS Adema dos-à-dos

Pas de vainqueur dans le derby d'Analamanga, Pour leur deuxième confrontation de la saison, Elgeco Plus et AS Adema se sont neutralisés (1-1), en clôture de la treizième journée de l'Orange Pro League.

À titre de rappel, l'AS Adema s'était imposée lors de leur premier duel, au mois de novembre dernier. Pas de revanche donc pour Elgeco Plus, qui évoluait dans son jardin cette fois-ci. L'ancien double champion régional s'est retrouvé mené à la pause. Quelques minutes avant la mi-temps, le club d'Ivato a, en effet, ouvert le score. Fetra a devancé la sortie du portier adverse, pour marquer d'un ballon piqué à l'entrée de la surface de réparation (42è).

Au retour des vestiaires, la pluie a fait son apparition. Des intempéries d'une intensité inférieure par rapport à celles du weekend précédent et qui n'ont pas causé d'interruption. Malgré une météo difficile, Elgeco Plus a tout de même trouvé les ressources pour égaliser, grâce à Bonara (67è).

Au classement général, Elgeco Plus reste à la sixième position. Pour l'AS Adema par contre, elle grimpe d'une place et pointe désormais au septième rang. En se partageant les points, les deux équipes demeurent donc en milieu de tableau. En haut, il n'y a eu aucun changement. Les trois équipes de tête ont tous gagné. Vendredi, Cosfa est allé s'imposer à Fianarantsoa devant 3FB (2-0). Hier, la CNaPS Sport a battu Zanakala FC au complexe sportif de Vontovorona (3-2). Entre temps, l'Ajesaia a disposé du Tia Kitra, samedi sur la même pelouse (3-2).

Le carton du jour est à mettre au crédit de Jet Mada. La formation d'Itasy était opposée à la lanterne rouge du championnat, hier à Toamasina. Et comme on pouvait s'y attendre, on a assisté à un match à sens unique, conclu sur un score de neuf buts à un. Jet Mada enfonce encore un peu plus le Club M, qui a ainsi concédé son treizième revers en autant de sorties, pour une « goal difference » de -56, soit 8 buts marqués et 64 encaissés.