Madagascar: Meeting inter-îles - Une équipe à ossature Jeux des Îles

Les noms des sélectionnés dévoilés. Les douze athlètes, six garçons et six filles, qui défendront les couleurs nationales au Meeting Inter-Îles de l'océan Indien sont connus à l'issue du test de sélection qui s'est tenu ce samedi au stade d'Alarobia. Le rendez-vous régional se tiendra dans la ville d'Etang-salé, à la Réunion le 2 mai.

Quarante-huit athlètes, les meilleurs des épreuves concernés, ont participé au test. Les retenus chez les garçons sont Tahiana du club Cospn et Nantenaina de 3fb au 100m, Sylvain du Cosfa et Damien Lorien du Cospn au 200m. Et en course de demi-fond, on a l'intouchable double médaillé d'or des Jeux des Îles de Maurice, Mampitraotse du Copsn Boeny et Elysé du Crown Vakinankaratra en 3 000 m. Cinq d'entre eux avaient porté haut les couleurs nationales aux derniers Jeux des Îles de l'océan Indien.

Du coté des filles, les sélectionnées sont entre autres les deux sprinters de Taf en l'occurrence Haingo et Zo au 100m, ainsi que deux médaillées des Jeux de Maurice au 200m notamment Sidonie (HTTA Diana) et Koloina (3FB).Mbolatiana de la CNaPS et Marthe Ralisinirina de 3fb, médaillées également des Jeux des Îles seront alignées au 1500m. Deux des garçons et deux filles disputeront l'épreuve de vitesse, 100m. Deux autres garçons et deux filles prendront, pour leur part, les départs du 200m. Ces sprinters seront aussi en lice au relais 4x100m. Et en course de demi-fond, deux filles seront en lice au 1500m et deux coureurs au 3 000 m. La délégation malgache s'envolera pour la Petite île le 27 avril.